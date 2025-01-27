春聯怎麼貼？貼錯恐讓厄運「蛇」進來 張貼吉時、禁忌眉角一次看

2025乙巳蛇年將至，而每逢春節，家家戶戶都會貼上新的春聯，但貼春聯其實大有學問，若是不慎貼錯、踩雷，不但難以招來好運，還有可能讓厄運、晦氣進家門。《聯合新聞網》統整張貼春聯的吉時、正確貼法以及七大禁忌，助您將福氣、財氣引進門！

年節之際「貼春聯」由來何在？起源於宋朝

當人們在家門口貼上春聯的時候，意味著春節即將拉開序幕，但在華人社會中，為何會有「貼春聯」這個習慣？其實是從古代沿襲至今。命理師楊登嵙曾解釋，春聯源於中國宋朝，當時的民眾會在桃木板上寫對聯，一則不失桃木鎮邪的意義，二則表達美好祈願，三則裝飾門戶，以求美觀。人們在紅紙寫下富有吉祥寓意的語句、字詞，並於新春之際貼在牆壁或是門窗兩邊，寄寓對新年的期盼。

把握吉時！除夕當天6點到12點貼春聯最好運

許多人會在大掃除時一併整理、換上新的春聯，不過命理師楊登嵙釋疑，應該在打掃完畢後貼上，象徵除舊布新。而最適合貼春聯的時間，是除夕當天的早上6點到中午12點，由於這個時間陽氣最旺，而且中午12點之後要祭拜祖先、地基主，所以在這之前貼春聯最適合。

命理師柯柏成過去也曾詳盡解析，在除夕當天的「四大時辰」，由家裡的「這些人」貼春聯最為吉利：

貼錯恐招晦氣 四種春聯貼法報給您知

張貼春聯眉角多，若是不慎貼錯，除了被人笑「嘸讀冊、不識字」，新的一年還容易招來口舌是非，徒增困擾，《聯合新聞網》統整了四種不同類型春聯的張貼方法，讓讀者能一圖看懂：

別踩雷！這些貼春聯禁忌要留意

上下聯別貼錯 牢記「右上仄，左下平」口訣

家門口貼「ㄇ字形」春聯是門聯，通常會有兩幅直聯、一幅橫聯，張貼時須站在屋外、面向大門，右手邊貼上聯，左手邊是下聯，門上正中間則是貼橫批。而要如何分辨春聯的字句是上聯還是下聯呢？可以透過春聯字句最後一字的「平仄」來分辨，平聲指的是注音的一聲、二聲，仄聲則是指三聲、四聲、入聲（唸起來較短且急促），但也有兩句都是平聲的情況發生，這時就可以用台語輔助，若台語發音為四聲、入聲，則為仄聲，例如福、德。

大門口貼「春」字 新的一年慘招爛桃花

有民眾會喜歡在門口貼上單一字的春聯「斗方」，不過在張貼時要切記，家門口不要只貼一個「春」字，因為在古代，只有怡紅院（等同於現代的聲色場所）才會在門口貼春，一般民眾這樣做會招來爛桃花，可以改為貼「福」、「招財進寶」等。

大門口春聯「倒貼」 恐將福氣倒光光

將「財」的單字春聯倒過來貼，是財到的意思，不過如果在大門口倒著貼斗方春聯，就像是把財氣、福氣「倒」出家門，在張貼時要多加注意。

在窗戶、內門或水缸、酒缸這些地方，則可以倒過來貼，從民俗上來說，過去的人們認為，在倒的時候這些字就會轉正，寓意福倒不出來，表達福滿之願。

門口別貼兩張春聯 「單數」才吉利

在大門口貼春聯記得要貼單數，這是因為民俗學上相信單數為「陽數」、雙數為「陰數」，若是在過年時貼著雙數數量的春聯，反而容易招陰，建議張貼數量以1、3、5張等單數為主，整個家裡所貼的春聯數目則不計算陰陽。

貼春聯示意圖。圖／AI生成

新春聯不可直接覆蓋 舊的不撕留衰運

在更換新的春聯之前，要先將舊春聯撕下來、撕破，不可直接把新春聯貼上，否則就失去了除舊布新的意義，會將不好的氣留到新年；如果在年節尚未過完春聯就脫落，這時候則不需要再補黏、重貼。另外也要特別注意，如果春聯仍牢牢地黏在牆壁上，只是表面出現破損，一定要及時修補，避免好運破碎。

別讓晦氣進家門 春聯避開不吉利字眼

挑選春聯或是寫春聯時，務必要避開「滅」、「絕」、「死」、「亡」等不吉利的字眼，諧音或同義字也盡量避開，以免讓晦氣進家門。

治喪一年內不貼春聯

如果家裡有喪事且未到「對年」（家人過世未滿一年），這一年內盡量不要張貼春聯，否則像是在慶祝，不慶祝也表示對往生者的尊重，這時可以將舊的春聯清除、拿下，但不再貼上新的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。