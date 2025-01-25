2025超特別「青蛇逢雙春」好運雙倍 4生肖穿紅避邪添吉祥

2025年迎來乙巳蛇年，按照干支紀年法，今年不只是青蛇年，還恰逢「雙春年」，即一年中出現兩次立春節氣。由於古人不只認為雙春年能帶來雙倍的好運，更流傳著一句話「十九年頭七年寡，蛇年難逢雙春年」，讓2025年顯得尤為特殊。

青蛇逢雙春、閏月 傳統曆法現象超特殊

據陸媒報導，閏月與雙春年都被視為吉祥的象徵。報導指出，2025年之所以被稱為「青蛇年」，與傳統的干支紀年法、生肖及五行學說有關，才有此一說。「雙春閏六月」則是一種較為特殊的農曆曆法現象，由於農曆與陽曆的計算不同，所謂的「雙春」指的是農曆一年中出現兩個立春；閏六月則是在閏年中多出一個農曆六月，其目的是為了讓農曆和季節的對應更為精準，使農業生產更好的遵循自然規律。

不過，因為蛇年在十二生肖中的排序和農歷年份的周期性變化，使得蛇年遇到雙春年機率相對較低，故有著「十九年頭七年寡，蛇年難逢雙春年」這一說法，再加上平均每2.7年才會出現一次雙春兼閏月，因此2025青蛇年遇雙春兼閏月，顯得非常特別。

2025青蛇年迎好運 投資客恐注意「1事」

「紫微命理-果逸老師」在臉書發文指出，2026年的立春在農曆蛇年的十二月十七，代表2026年的立春仍在2025年，而今年的年頭與年尾都有立春，屬於吉利的「雙春年」，象徵著「好事成雙」在這一年做任何事都會有好兆頭。

另外，陸媒表示，蛇在傳統文化中有著機智、敏銳與神秘感的象徵，而青色則代表著生機勃勃，因此「青蛇年」也被許多人當作迎接新的挑戰和機遇的一年。報導也提醒，雖然「青蛇遇雙春」象徵好運，但並不太代表著一帆風順，蛇年的曲折和變化特質也可能帶來一些不確定性和風險，需要人們保持警惕和冷靜應對。

節目「命運好好玩」中，命理師周映君則指出「青蛇不往西」，她解釋，因為西方可能出現動盪不安的情況，間接影響全球市場，所以她建議2025年投資時，盡量不要一次將資金全投進去。

雙春閏六要穿紅？ 「4生肖」身上帶紅添吉祥

據陸媒報導，古代民間經常說「雙春閏六逢青蛇，4人穿紅添吉祥」，因此在2025年犯太歲的生肖虎、蛇、猴、豬需要穿紅。早期古人對太陽有著崇拜之心，將紅色視為神聖的顏色，並認為其有著驅邪避害的象徵意涵，加上「雙春閏月」此特殊的曆法現象，讓古人們更希望透過穿紅讓自身與大自然更加協調。

事實上，這四種生肖並不需要天天穿紅，一般會選擇在過年、立春（國曆2月3日）、生日或其他傳統節慶。此外，穿紅的方式也沒有固定，也不代表要整身穿得「紅吱吱」，藉由穿上紅色的衣服、襪子，或綁上紅蝴蝶結等方式也能達到平衡。

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