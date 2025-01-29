熱門戀綜續作、好評驚悚片這裡看！盤點新春六大OTT平台推薦片單

春節假期除了與親朋好友到戶外走春，在家追劇放鬆心情也是不錯的選擇。《聯合新聞網》整理了各大OTT平台新上架的推薦片單，其中包括Netflix、Disney++、CATCHPLAY+、MyVideo、friDay 影音、Hami Video，讓你快速找到感興趣的作品。

Netflix

OTT平台Netflix。美聯社

《坂本日常》1月11日上線

改編自日本人氣漫畫《 SAKAMOTO DAYS 坂本日常》。曾是「最強殺手」的坂本，因為愛上一名超商女店員，毅然決然辭去殺手的工作，與其結婚、生女，金盆洗手後發福的他成了一名普通父親。

某日，坂本昔日的部下「新」找上門來，試圖說服他重操舊業，否則就得依照規定，殺了擅自脫離組織的坂本。然而身材走樣的坂本身手卻毫無退步，他將為了守護和平的生活展開奮鬥。

《單身即地獄：第4季》1月14日上線

南韓熱門戀愛實境節目《單身即地獄》，主打性感火辣的女嘉賓和精壯的男性在戶外活動中牽線配對。9天8夜的荒島生活中，出演者必須與心儀的對象配對成功，才能離開這座島，在天堂度過浪漫約會夜。

《外傷重症中心》1月24日上線

此劇由真實醫生撰寫的網路小說《外傷重症中心：黃金救援》改編，演員朱智勛飾演的白江赫是一名從不屈服於現實的天才外傷外科專家，醫術高超的他總能在短時間為傷者的進行治療決策，把握黃金救援時間。

性格臭屁的白江赫甫上任醫院院長後，便發下重整重症外傷組，並將其打造成外傷重症中心的豪語，結合醫療與職場的熱血故事就此展開。

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Disney+

OTT平台Disney+。路透

《雞皮疙瘩：神秘失蹤》1月10日上線

《雞皮疙瘩：神秘失蹤》是改編自暢銷小說《雞皮疙瘩》（Goosebumps）的超自然恐怖影集，本季由《六人行》中的「羅斯」大衛史威默與《醜女貝蒂》安娜歐提茲主演。

劇中講述一對雙胞胎在雙親離異後與科學家父親同住，著迷於地下實驗的父親某天意外發現了一種駭人的未知生物，不僅會吞人，還會附身在人身上。除了要解決這個神秘生物帶來的威脅外，青少年們還得挖掘一樁1994年懸案的幕後真相。

《極樂凶間》1月28日上線

結合政治、懸疑、驚悚等元素的影集。當白宮安全警報響起、前總統遭到刺殺，這一切不只是因為盤根錯結的政治利益，還有讓人無法忽視的階級分化仇恨。

本劇為《破案三人行》、《這就是我們》製作人的最新力作，由艾美獎得主斯特林K布朗與詹姆斯馬斯登主演。

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CATCHPLAY+

OTT平台CATCHPLAY+。 圖／取自Google Play

《鋼之鍊金術師 BROTHERHOOD 15 週年特別版》1月3日上線

故事背景建立在一個鍊金術發達的世界，為了讓母親復活，愛德跟阿爾兩兄弟使用了禁忌的人體鍊金術。

由於鍊成失敗，愛德失去了左腳，阿爾則失去了身體，於是愛德犧牲了右手，將阿爾的靈魂安置在盔甲裡。而為了取回失去的東西，兩人決定踏上尋找「賢者之石」的旅程。

《懼裂》1月17日全台獨家上線

電影明星伊莉莎白主持一檔長壽電視節目多年，某天她卻得知製作人因其年老色衰，決定聘用年輕女生來替換她。不久後伊莉莎白遇上一場意外，碰巧認識一種能使她重返年輕美貌的物質，其原理為施打精華素至體內，進而分裂出「他體」（即年輕的自己）。

分裂後，伊莉莎白必須遵守使用規則，否則母體（伊莉莎白原本的肉體）與他體都會受到傷害。就在她享受著重返青春帶來的好處時，身體的變化卻開始失控。

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MyVideo

OTT平台MyVideo。圖／台灣大哥大提供

《空難事件簿：波音 737Max》熱播中

2019年3月，一架衣索比亞航空的波音737Max客機，於阿迪斯阿貝巴起飛不久後墜毀，機上157位乘員無一倖免。這是繼2018年10月的波音737Max印尼空難後，半年內第二起波音737Max空難事件。

波音 737 MAX是波音公司史上最暢銷的飛機，然而2018、2019年的兩次商業航班空難，卻令其蒙上悲劇的陰影。在經過機師檢測後，他們發現問題似乎出現在系統的設計...

《寂噤計畫》熱播中

《寂靜計畫》是由李善均及朱智勛主演、《與神同行》編劇金容華執筆劇本的災難電影。故事講述青瓦台保安室行政官車正和女兒在前往仁川機場路上，然而因為濃霧，仁川機場大橋發生了大規模連環車禍。

就在眾人驚魂未定之時，因車禍導致運送「寂噤計畫」的變異軍用實驗犬的裝甲車翻覆，多隻惡犬逃脫後，開始攻擊橋上的車禍倖存者們。與此同時，大橋也因事故斷成兩截、即將崩塌，可怕的災難接踵而至。

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friDay影音

遠傳OTT平台friDay影音。圖／遠傳提供

《芬蘭租屋生活》跟播中

由李帝勳、李東輝、車銀優與郭東延四位演員主演的真人秀綜藝節目，記錄他們在沒有網路、水及電力的芬蘭鄉村Lapland（拉普蘭）如何自給自足地生活，一窺演員們不同於戲劇角色的真實面貌。

《加州汽車旅館》1月11日全台獨家上線

講述一位在鄉村汽車旅館長大的女性，為了夢想到首爾發展，多年後卻因為某些因素被迫回到家鄉。她接手了這棟充滿回憶的老舊汽車旅館，並著手進行翻新、改造。

而她也在這期間與初戀情人重逢，舊情復燃的兩人在克服過往傷痛的過程中，逐漸成為彼此支柱。

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Hami Video

中華電信OTT平台Hami Video。圖／中華電信提供

《換乘戀愛-另一個開始》1月23日全台獨家上線

為南韓戀愛綜藝《換乘戀愛》的衍生節目，將聚集前三季的部分嘉賓一起去旅行。

被譽為「戀綜天花板」的真人戀愛實境秀《換乘戀愛》，節目找來幾對已分手的情侶，讓他們隱藏關係，共同生活在一個屋簷下，在節目的安排下與彼此心儀的對象交流、約會互動。

《再見，福寶》1月31日獨家搶先看

講述了南韓自然繁育出生的首隻大熊貓福寶與「寶家族」及飼養員的故事，電影著重描述了福寶離開南韓前的事前準備。

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