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大年初二禁忌多別踩雷！ 別做這事「沖掉一年份財氣」

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為大年初二女兒回娘家，一家人圍著圓桌吃飯團聚。圖／AI生成
圖為大年初二女兒回娘家，一家人圍著圓桌吃飯團聚。圖／AI生成

農曆大年初二，傳統習俗是女兒「回娘家」的日子，又稱「回門」。嫁出去的女兒當天帶著夫婿和小孩回娘家，和父母親人團聚，但過年期間總有不少傳統禁忌，一不小心就容易踩雷。《聯合新聞網》為您整理初二回娘家各項禁忌，讓您在新的一年別犯忌諱抱緊好運。

▍初二再回娘家，不要提前

根據習俗，已婚女兒初二才能回娘家，如果初一就提早回娘家，恐影響娘家未來一年運勢。

▍回娘家早去早回，別過夜

俗語說，「嫁出去的女兒，潑出去的水」，在傳統習俗上，女兒是客人。初二回娘家，也最好早去早回，午時(上午11時至下午1時)前進門，傍晚前離開，可以吃午餐，女兒女婿不要留下來吃晚餐或在娘家過夜，以免把娘家「吃到底」吃窮吃垮。

▍要帶禮物，且要雙數

女兒女婿回門，記得要帶禮物，不可雙手空空。帶禮物寓意著「帶財回娘家」，可以讓自己和娘家添好運。另外無論紅包、伴手禮或是各種禮盒，女兒回門送禮都要雙數，因為習俗上「成雙成對」更顯吉利，但是禮物數量、紅包金額也都要避開「四」這個雙數，因為音同「死」過年不吉利。

▍別在娘家洗衣服、灑水、掃地

傳統習俗認為，初一、初二是水神的生日，為了敬神，這兩天不能洗衣服或灑水，避免沖掉財氣。另外，女兒回門，別看到娘家有家事堆積，就想幫忙。女兒回門就是客人，別在娘家掃地、做家事，也會掃光娘家財氣。也有一說，不讓女兒在娘家做家事，也是希望她們多休息。

▍衣服別穿全黑全白色

過年要穿新衣，更要討喜氣，女兒回門記得穿鮮豔顏色，紅色是最好的。特別注意別穿全黑或全白兩色，這兩色在傳統習俗中有「奔喪」意思，過年穿著尤為大忌。

以上都是傳統習俗，但現在少子化社會，小家庭居多，不少人已經不在意繁文縟節，關於女兒要何時「回娘家」，可以由家庭成員商量決定就好。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 蛇年 農曆過年

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