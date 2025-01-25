4生肖犯太歲2025拚改運！怎點光明燈、安太歲？5禁忌別踩、2NG供品別上桌

新的一年改運就靠這次！2025年春節年假長達9天，除了與家人團聚走春，也可把握時機到廟宇參拜祈福，尤其是今年「犯太歲」的朋友們，更別忘了為自己點盞光明燈、安太歲。不過，何時是最佳時機，有哪些禁忌或需要特別留意的「眉角」呢？聯合新聞網為讀者整理兩者差異，讓你儀式不出錯，嶄新的一年「嘶嘶（事事）如意」。

▌什麼人可以點光明燈？

光明燈又稱「平安燈」、「消災燈」，就是點燈供佛、祈求新的一年平安順利，點光明燈適用於任何年歲、身分的一般民眾，流年犯太歲者除了安太歲外，也可再另點光明燈，以祈求身體健康，前途光明、平安吉祥，在年初開春點光明燈，有照耀一年前途、掃除障礙的意義。

命理專家楊登嵙表示，無論信奉佛教、道教、基督教、天主教、一貫道等宗教信仰，大眾對於點燈的功德皆是歡喜樂見，因為光明即代表順暢、如意、能量、智慧。針對沒錢點光明燈的人，則別擔心神明不保佑，因為「神明不是只眷顧有點光明燈的人」，只要將自己的「心行」實踐出來，也能得到肯定，以「點心燈」的方式求得平安順遂。

▌點光明燈的最佳時間點

雖然不少廟宇元旦時即開放點光明燈，不過按照民間信仰習俗，春節期間通常選在「天公生」（農曆正月初九，即國曆2月6日），可點「光明燈」、「文昌燈」、「祈子燈」、「姻緣燈」、「藥師燈」、「財利燈」、「太歲燈」、「平安燈」、「斗燈」，若要其他時間點燈，也可請廟宇安排。

▌點光明燈5大禁忌

一、往生者不能點光明燈：點光明燈的意義是「為活人祈福」，但有二類對象不適合點光明燈，一是死去的父母，二是嬰靈。不過可以用其名義做善事、積功德，也可到廟堂請示神職人員，按照適當的祭典儀式祈求冥福。 二、資料填寫要正確：個人姓名、地址、出生年月日等資料要填寫正確，命理師楊登嵙透露，曾有一位信徒雖有至廟裡安太歲，但整年運勢仍是非常不順，後來拿出廟宇的資料，才發現工作人員把名字寫成別人，因此保佑到別人。 三、不可黑底：黑色象徵晦暗、不光明和悲傷，通常在喪事時使用，因此光明燈若是黑底，反而可能招來厄運。 四、不可隨意移動：光明燈要將名字固定、穩定顯示，不可移動或轉動，否則將如「走馬燈」代表勞碌，引發祈福人運勢變動、不穩定。 五、不能熄滅：光明燈終年要保持明亮，不可熄滅，熄滅即代表祈福停止，需立即通知廟方處理。

▌光明燈的位置意義

通常愈接近廟中主神的燈位，就越多民眾搶點。不過，新竹百年古剎竹蓮寺廟方就曾直言，光明燈有沒有效和位置沒關係，心誠則靈。

▌該如何點光明燈？

安光明燈當事人最好親自到場，準備鮮花素果祭拜。廟堂的神職人員會寫文疏，記上當事人的姓名、出生年月日、住址，誦經祈福，並將您的功德金寫入文疏，呈上天以邀福祉。不知自己時辰八字的人也可以點光明燈，即用姓名、住址，受惠的程度同樣其量。

楊登嵙指出，只要有心意，願意幫別人點燈也可以，可以到廟裡向神職人員依點光明燈的手續辦理，光明燈有如航海中的燈塔，對人生指引光明方向，幫別人點光明燈也是做功德。

光明燈運用現代科技，進步到用手機或電腦就可以網路線上點燈，可以依據不同的願望（光明燈、太歲燈、財神燈、文昌燈、姻緣燈、藥師燈、祈子燈），用最安全、快速的方式點燈，也可以隨時查詢點燈狀況。

蛇年犯太歲的生肖

生肖蛇：值太歲（本命年） 生肖豬：沖太歲 生肖虎：刑、害太歲 生肖猴：刑、破太歲

民俗專家廖大乙表示，蛇年由乙巳太歲吳遂大將軍輪值，相傳祂擅於摘奸發伏、剷奸除惡，是智慧與正義的化身，對作奸犯科、貪贓枉法者必定嚴懲，若犯太歲還作惡，無疑是向祂挑戰，因此更會緊盯，報應也會來得更快。

以上犯太歲4生肖蛇、豬、虎、猴運勢低，易犯小人、爛桃花等，除了記得安太歲外，可從現在起開始行善布施、行正道，幫自己多累積正能量、心存善念，切勿沾染毒、賭、色、貪、暴力等行為，謹言慎行，自然逢凶化吉。

▌如何安太歲？

安太歲有兩種方式，分別是到廟中安太歲及在家安奉太歲星君。如果到廟裡安太歲，可以向廟方購買「太歲衣包」，並在上面寫自己的姓名、出生年月日、地址和祈求事項，接著對太歲星君上香，再將太歲衣包化掉就能完成儀式。

如果選擇在家裡安太歲，首先要向廟方領太歲符，同樣向太歲稟告犯太歲者的資訊及在家安太歲的原因；家中有神案者則必須先和家神稟告太歲一事，接著將太歲符貼在神像左側，且高度不能高於家神。如果家中沒有神案，也不用特別準備香爐，只需張貼到乾淨、不會太吵雜的角落即可，位置則不能正對廁所，最後每天雙手合十敬拜即可。

▌安太歲、謝太歲的最佳時間點

安太歲最佳的時間為農曆12月24日至正月15日（即國曆1月23日至2月12日）前，至於來不及於年初安奉，立夏、立秋、立冬一樣是安太歲的好時機。關於祭拜時間，習俗上沒特別限制，民眾可依照自己方便的時間拜太歲。

到了年末（農曆12月後或農曆12月24日送神當天）要記得謝太歲，感謝太歲星君一年來的保佑，並將家中的太歲符撕掉，丟進金爐和金紙一起化掉。萬一社區不能燒紙錢，也可以將舊的太歲符和金紙交給廟方，在稟告過神明後，給廟方統一焚燒處理。

▌安太歲要準備什麼供品

民眾安太歲時，通常要準備金紙、糕餅、清茶、鮮花，也要供奉象徵好兆頭的蘋果、柑橘、棗子等水果，但切記千萬不能有芭樂和番茄，由於兩種水果的種子不好消化，會隨著排泄物排出體內，被認為對神明懷有不敬之意。

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