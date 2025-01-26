整理包／過年走春不想人擠人？北中南20景點 賞美景、溜小孩全搞定

2025年農曆春節一共有9天連假，從1月25日（星期六）到2月2日（星期天），這段期間除了大掃除、回婆家和娘家以外，當然也少不了春節走春啦！倘若不想要人擠人，甚至連拍照打卡都得花上很長一段時間排隊的話，聯合新聞網整理出20處景點，讓你出遊也能讓身心好好放鬆。





汐止康誥坑溪

新北市汐止區距離汐科火車站不遠的康誥坑溪步道，溪畔櫻花盛開，成為市區少見的賞櫻景點。 聯合報系資料照片 賞櫻季節來到，新北市汐止區距離汐科火車站不遠的康誥坑溪步道，溪畔櫻花盛開，成為市區少見的賞櫻景點。新北市綠美化環境景觀處表示，汐止康誥坑溪兩岸步道種植約200株山櫻，花色為濃桃紅色，花型呈吊鐘狀，1月下旬陸續綻放，可以說是雙北最先滿開的賞櫻景點。

法鼓山農禪寺

北市北投區法鼓山農禪寺位於喧囂的大馬路旁，走進園區屏除紛擾，只得到內心平靜。 聯合報系資料照片 曾被票選為台灣10大網美IG打卡必拍景點，法鼓山農禪寺水月道場是一處安頓身心的道場，道場前方有一片與地面平行的水池，反射效果會隨著一天早中晚天色的變化而改變。當年姚仁喜建築師曾向聖嚴法師請教農禪寺改建想法，聖嚴法師只給了「空中花，水中月」六個字，成為「水月道場」命名由來。

根據官網公告，1月28日農曆除夕當天，農禪寺對外開放時間到下午3點為止，歡迎民眾在大年初一來寺走春、禮佛，並參加新春活動。

瓶蓋工廠台北製造所

南港瓶蓋工廠部分建築天花板，留有日據時期的木頭構造。聯合報系資料照片 南港瓶蓋工廠經過整修後，變成一個開放的學習場域，是以自造精神為導向的新創工作者聚集場所，結合職人、新創、會展三大主軸，為新創團隊提供共創平台。園區分成職人手創空間、數位製造區、共享辦公室、多功能展演空間等，為南港區最新的休憩空間。

市定古蹟山林課宿舍（林務局保育小站）

林務局保育小站。 圖／擷自「林業及自然保育署」臉書粉專 位於台北市大安區金山南路二段203巷22、24號的日式建築，90年前是日治時期總督府山林課員工宿舍，曾差點被財政部國有財產署計畫標售，95年3月經台北市政府公告指定為市定古蹟。庭園中有一株高齡90的台灣油杉家樹，帶出了一個家園的保育故事。

林務局為保存該房舍的珍貴歷史價值及守護家園的台灣油杉，經規劃修建，成立以「展現森林生態服務多元價值」與「推廣里山倡議」為核心的「保育小站」，定期舉辦相關主題展覽活動。

0KM山物所

0KM山物所。 圖／擷自「0km」臉書粉專 位於台北市金山南路二段，隸屬農業部林業及自然保育署，目前由勤美集團接手營運，首期基地占地逾500坪，包括戶外空間及三棟百年日式木造住宅，為台北保存最完整的日式町屋之一。

「0km山物所」之所以取為0km，即是面向山林攀登時的起點，從這裡出發，即便身處城市之中也能爬梳不同海拔植栽的美好。整體場域空間和視覺系統設計由「格式設計展策」團隊操刀，將百年的日式町屋巧妙融合台灣當代設計的元素。

景觀設計則由裏山、樹園藝、一攬芳華三組團隊規畫，除了保存基地內的10棵市定受保護老樹，更應用上百種植栽種類，巧妙穿插台灣原生種和瀕危植物，展現出四種不同海拔與年代的森林景觀樣貌。





漁人町日本星光市集

台中魚市場「漁人町日本星光市集」。 聯合報系資料照片 台中南屯新地標「漁人町星光市集」，位於五權西路與環中路交叉口、台中魚市場旁邊。整體占地面積達700坪，裝潢風格以日式漁村為主，翻轉對台中魚市場的認知，作為中台灣最大海鮮魚貨交易平台，強調環保、健康和衛生，並引領全台市集潮流，首創太陽能型市集，上百家攤位從鹹食、甜點到手搖飲通通都有，門口設置一座大型紅色鳥居，搭配周邊亮起的日式燈籠，堪稱全台唯一「日本星光市集」。

誠品生活480

位於台中七期的「誠品生活480」在2024年3月23日正式開幕。圖／誠品提供 位於台中七期的「誠品生活480」於2024年3月23日正式開幕，全棟B1至7樓匯集誠品書店及10家大型主題餐廳、逾百個品牌，包括全台獨家「侍老井精品和牛燒肉會所」、日本料理名店「初魚鮨」與「初魚鐵板燒」、知名甜點「LADY M」等名店美食齊聚，還有義大利「FORNASETTI」等逾百家質感生活風格品牌。

誠品生活480特色定調為「一座跨界創作的城市生活美學館」，於是處處妝點藝術與創意設計巧思，建築設計採用了大面積白色外牆，體現出如美術館般的洗鍊簡約設計質感，搭配一樓戶外廣場、由景觀大師吳書原打造超過500坪的綠帶映廊，整體大方又質感，完全是網美最新打卡拍照熱點。

泰安落羽松。羽粼落羽松

位於泰安國小旁的落羽松秘境「羽粼落羽松」，是一座擁有超過800棵落羽松的壯麗林地。 圖／擷自「后里泰安·羽粼落羽松」臉書粉專 進入冬季，也就是落羽松變色的季節！位於泰安國小旁的落羽松秘境「羽粼落羽松」，是一座擁有超過800棵落羽松的壯麗林地。在黃、紅、綠交織的色彩變化中，詩畫般的景致猶如置身於油畫世界。特別是清晨薄霧中或夕陽餘暉下的光影，更是為這片森林增添了迷人氛圍。這裡全年開放且寵物友善，是親子同遊或與心愛的人漫步的最佳選擇。

麗寶落羽松草原

麗寶樂園後方的落羽松大道。 圖／擷自「麗寶樂園」臉書粉專 隱藏在麗寶樂園後方有一條長達一公里的落羽松大道，因坐擁1700多棵落羽松，所展現的數大之美一直深受遊客喜愛。麗寶樂園有二處落羽松美景，其一是擁有千棵落羽松的「東區落羽松大草原」，另一處是擁有約700多棵的落羽松的「落羽松大道」，皆免門票免費參觀，還可以和摩天輪、斷軌雲霄飛車一同入鏡，另外二排落羽松中間還可以拍出落羽松隧道，營造冬季戀歌北國風情。

梧棲觀光漁港

梧棲觀光漁港。 圖／擷自「臺中區漁會梧棲觀光漁港」臉書粉專 梧棲漁港目前已轉型為集結了生產、銷售、觀光於一身的休閒漁港，來到梧棲觀光漁港，不只可以欣賞港口風光、感受海風的吹拂和海的味道，漁港還有許多以海洋為主題、五彩繽紛的3D彩繪牆，融合了在地的特色，也讓大家能夠猶如置身海底世界，跟牆上的彩繪一起留下美麗的照片。遊客可以在這裡購買最新鮮的漁獲或是在港邊享用各式海鮮料理，在安排台中海線一日遊時，不要忘了來這邊走走。





哈赫拿爾森林

圖為有「台南市區最後秘境」之稱的哈赫拿爾森林。圖／台南市政府提供 哈赫拿爾森林公園是台南市區裡難得保留下珍貴的大片自然林，「哈赫拿爾」名稱是17世紀荷蘭時期就已存在，為「海牙人的森林」之意。去（2024）年受到康芮颱風攪局，園區樹木、竹林多處傾倒，經過改造及整治之後，已於11月11日正式對外開放。

森林入口處可以看到鹿型裝置藝術，是以鹿群曾在此棲息為靈感所設計出的獨特意象。森林裡有許多造景設施，其中日月島與小瀑布，是拍照打卡熱點。

巴克禮紀念公園

巴克禮紀念公園是一座以都市荒野、生活美學、觀察探險為主題的公園。 圖／擷自「巴克禮公園-台南市巴克禮紀念公園永續經營協會」臉書粉專 巴克禮紀念公園位於台南市文化中心對面，與南市一般的景觀公園最大的差異，在於這裡沒有太多人工的建設，追求與自然相融，是一座以都市荒野、生活美學、觀察探險為主題的公園。其一年四季都擁有絕佳景觀可以欣賞，而最熱門的就是每年冬季紅通通的落羽松啦！

巴克禮紀念公園曾獲得全國10大優良公園、第一屆全國景觀大獎、國家卓越建設獎等，並於2007年獲得素有不動產界奧斯卡獎之稱的「全球卓越建設獎」公共建設類。總面積超過一萬坪，發現鳥類計有27科39種，昆蟲類6目23科49種，兩棲類3科5種，植物類則有30科58種，豐富的生態令人驚艷。

千層岩瀑布

千層岩瀑布位於台南南化，是因地殼推擠而製造出來的，經過侵蝕後，形成一條一條的宛如千層派的岩層紋理，搭配翠綠林木和水潭點綴。而在最上游的地方就有清澈的瀑布，是遊客最喜歡拍照的地方，水落高度達10公尺。除了有特殊的地質奇景外還有「天然滑水道」，只不過瀑布下的水很深，下水前一定要有防護措施。

雅聞湖濱療癒森林

台南後壁新景點「雅聞湖濱療癒森林」。 圖／擷自「雅聞湖濱療癒森林」臉書粉專 台南後壁新景點「雅聞湖濱療癒森林」，號稱全台最大玫瑰森林主題園區，是由雅聞觀光工廠斥資10億元打造的全新力作，佔地約1萬5千坪，除了一座3千多坪的化妝品工廠外，園區還規劃了「脈輪玫瑰花園、法式玫瑰花園、熱帶雨林森林、古典玫瑰花園花園」等4大主題區。遊客一入園就可以看到兩排松果佈置，一旁還有可愛的歐式建築，彷彿有出國的感受。

桂子山

桂子山，舊稱「魁斗山」，海拔約29.5公尺，從明清時期就屹立原地迄今，地處台南府城歷史至高點，但屬於易流失的沙土質，因此需特別以人為方式維護。 記者萬于甄／攝影 台南市水交社文化園區內的重要地標「桂子山」，舊稱「魁斗山」，早期登上桂子山即可看見台南的海岸線，又稱為「汐見之丘」，海拔約29.5公尺，從明清時期就屹立原地迄今，是市區現存唯一的山丘。

桂子山地處台南府城歷史至高點，早年因山土流失嚴重，且整體環境急需改善，南市文化局前（2023）年啟動整修工程，近期順利完工，今年1月8日由市長黃偉哲親自揭幕，見證桂子山的重生。

重新啟用後，旅客只需走約5分鐘就能攻頂，從制高點遠眺周邊風景。園區內的建築也各有特色，除了展示國軍眷村的歷史外，部分也改裝成餐廳，提供餐飲服務，讓旅客可以吃美食、看展。





柴山登山步道

高雄鼓山的柴山登山步道，位於壽山國家公園內，是許多高雄在地人會去的健行路線。 聯合報系資料照片 高雄鼓山的柴山登山步道，位於壽山國家公園內，是許多高雄在地人會去的健行路線。柴山步道路線眾多，大致可分為北柴山（北壽山）跟南柴山（南壽山）路線。步道共有7條，長度不一，可依照自己的需求安排適合的登山路線，登高不用20分鐘，就可以眺望市區美景。

時代公園

時代公園。 圖／擷自「高雄捷運 x 高雄輕軌」臉書粉專 緊鄰捷運凱旋站及輕軌前鎮之心站的時代公園，規劃出9大遊戲區、16項遊戲設施，總面積約10.08公頃。除了適合兒童玩樂的戲水區、彈跳遊戲區、旋轉飛碟、滑步車場、共融鞦韆組、遊戲沙坑、磨石滑梯、滑梯遊戲塔、雙峰立體繩網山，也有適合大人使用的戶外健身房，是全齡化特色遊戲場。

玫瑰聖母聖殿主教座堂

高雄玫瑰聖母堂是全台第一座哥德式的天主教堂。 聯合報系資料照片 擁有超過百年歷史的「高雄玫瑰聖母聖殿主教座堂」，又稱玫瑰聖母堂，是全台第一座哥德式的天主教堂。其融合了羅馬式風貌，包括尖塔、拱型窗、玫瑰花窗、半圓窗、圓弧天花板、淺灰牆面等等，都呈現出其獨有美感，整體建築上擁有厚重、向上垂直發展的線條。另外大門口上方的「奉旨碑」與「天主堂」聖石，更是清朝時期同治皇帝親賜，相當珍貴。

高雄彩色島Burano

鼓山第二船渠經整治，一整排的彩色屋「高雄彩色島Burano」已成為新觀光景點。 聯合報系資料照片 除了基隆「正濱漁港」以外，高雄也有彩色街屋。位於高雄鼓山輪渡站、鼓山魚市場旁的「高雄彩色島Burano」，將老舊漁村改造成色彩繽紛的拍照景點，美到宛如秒飛威尼斯，讓遊客不用花錢就拍出美美的異國風情照。該地交通方便，從捷運西子灣站或輕軌哈瑪星站走路就能抵達。

見城之道

左營舊城是全台保存較完整城池中，年代最早（1825年）及保存面積最廣的古城。1930年代政府闢建「勝利路」，將龜首切開，造成神龜「首身分離」。文化部決定建一條「見城之道」，重新縫合龜山，歷時7年修復於2023年3月正式啟用。 聯合報系資料照片 高雄左營「見城之道」歷時7年修復於2023年3月正式啟用，以全長770公尺的步道，以舊城內的見城館為起點，連接大小龜山既有步道，沿途經過蓮池潭、龍虎塔等知名景點，最終抵達北門。

左營作為高雄最早開發的區域，步道設計與自然景觀融為一體，在城門高度的步道上，白天穿梭於樹影間，夜晚可眺望蓮池潭，不但重現台灣第一石城，也成為高雄重要歷史教育與體驗的重要場域。