過年快來拜！台灣三大土地公廟…為何變成超靈財神廟？

台灣三大土地公廟

全臺有登記的神廟，數目最多的便是土地公廟──嚴格說來應該是「土地公祠」，也就是村里等級的祀廟，而且這還不包括未登記的。早期物資缺乏，加上是以農業為主的社會型態，許多人家就在自家稻田旁奉祀土地公，把守水源與農田，而土地公祠就在大樹底下用幾塊石頭與石板簡單堆疊而成，隆重一點的則像一張茶几或矮桌大小的磚屋，因為簡單隨和，所以處處可見。

後來的人在改建土地公祠的時候為了保持其原貌，就把原廟也保留在新廟裡，或把原龕置在新龕裡，形成現在土地公祠常見的廟中廟景象，如新北市烘爐地南山福德宮、九份福山宮、臺中牛埔仔土地公廟、彰化社頭張厝土地公廟（永安宮）等。

臺灣土地公廟以北部新北市南山福德宮、中部南投紫南宮、南部屏東車城福安宮為代表，稱為「臺灣三大土地公廟」。有趣的是，人們是把三大土地公廟當成財神廟在拜，二○一五年網路調查十大財神廟，它們囊括前三名，分別為第二、一、三名。

中和南山福德宮是北台灣知名的求財寶地。記者陳睿中／攝影

新北市烘爐地南山福德宮是北部知名廟宇之一，該宮的土地公甚至被稱為「土地公王」，清朝乾隆年間以簡單的石板堆疊成祠，祭祀由漳州府紹安縣帶來的土地公香火，因為靈驗，所以歷經改建，終成今日規模。

南山福德宮主祀土地公，財神爺玄壇真君與文昌帝君等反而成了配祀。福德宮最大的景觀，便是在一九九六年營建的土地公大神像，立於山巔守護大地，同時在平地就可遠遠望見。南山福德宮因為全天開放，很多特殊行業者晚上會來此祭拜，加上另一山頭便是春秋墓園，令膽小者生疑。

南投竹山紫南宮建於清乾隆年間，宮內有土地公、土地婆，還有百年的石製香爐和石頭公，因為借發財金給信眾而極富盛名，成為觀光市集。紫南宮的服務中心前還有一隻碩大的「紫南宮金雞」，不但會生金蛋，還可供人撫摸求財、貼金雞金箔呢！

南投紫南宮。記者黑中亮／攝影

屏東車城福安宮前身敬聖亭建於明鄭時期，後來瘟疫流行，便從中國迎來土地公祭祀，歷經改建後，目前共有六層樓，完全是大廟格局，號稱東南亞、甚至全世界最大的土地公廟。清朝名將福康安在車城先後平定莊大田和林爽文之亂，乾隆皇帝賜封福安宮土地公，現在的土地公神像不但大尊，而且著王冠、龍袍，位比王爺，「神氣」非凡，可謂是全臺神階最高的土地公！而廟前的兩隻大型石獅，也是全臺罕見的純石雕石獅，是稀有的傳統工藝。車城有三大名產：綠豆蒜（綠豆仁）、鴨蛋（鹹鴨蛋、皮蛋）、洋蔥，來這裡，不妨也都三個願望一次滿足！

晉升王爺戴官帽的土地公

如果地方子弟考上進士，所在地的土地公可以戴官帽，這官帽稱為「宰相帽」，以和王爺帽有所區別，這時，祂就不是村里長，而是王爺或城隍爺等級了！

新北市蘆洲區的土地公王，是蘆洲區最早的土地公，管轄十九個里，轄區占蘆洲區之半，但因馬路拓寬，土地公祠被拆，金身在外寄放二十多年，但仍於地方廟會時擔任重要角色，所以被稱為土地公王。二○一三年，地方人士找到廟地重建土地公廟，並於該年農曆二月二日土地公王生日，請嗣漢天府第六十四代張天師為土地公王進行晉升法會，上疏天庭封為伯爵（神階相當縣級城隍），張天師是除了皇帝之外唯一能敕封神明的人，所以這個神階是被道教承認的。

彰化花壇鄉白沙村文德宮建於清康熙年間，是臺灣罕見的烏面土地公。相傳清道光時有「開臺翰林」之稱的曾維楨高中進士，皇帝因而敕封土地公為「欽點翰林院」、「賜進士出身」。文德宮的土地公會出巡，行城隍爺職務，但這些官銜可能是曾維楨的功名，是他把榮耀獻給土地公。

宜蘭四結福德宮有全臺最高十二•六臺尺的屋頂銅雕土地公像，主祀的土地公也是王爺造型；除此之外，嘉義市北安宮、雲林斗南小南天福德祠、南投草屯慶安宮、臺中犁頭店福德祠、苗栗竹南保民宮、新北市九份侖頂福山宮等的土地公，全都是加等過的，但尚查無敕封記錄。

雖然這頂宰相帽可能是信徒戴上的，但如果神力不夠，還是不能隨便亂戴，相傳南投市內轆的福德宮，二○○七年爐主幫土地公兩度戴上宰相帽，翌日卻發現宰相帽被放置一旁，經擲筊請示後才知道，土地公自認官小不敢踰越身分，百姓無不嘖嘖稱奇，可見神界也很講究「官場倫理」！

(本文摘錄自《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)