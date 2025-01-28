走春必拜！媽祖神蹟不斷！祂用裙襬…接住美軍轟炸砲彈

媽祖在臺灣的神蹟

神明受敕封，除了史地、文化、政治原因，另一個重要因素便是顯靈與神蹟。媽祖的神蹟不勝枚舉，《天妃顯聖錄》有詳細記載，此書第三次改版時，將神蹟事項一直追加到雍正時期，其中，也有一些與臺灣有關。

康熙派施琅攻臺前，先敕封媽祖為天妃以求海戰順利，果然，攻克澎湖、臺灣之戰，都蒙媽祖與千里眼、順風耳顯靈相助，所以戰後又敕封媽祖晉升天后。之後，康熙御史孟劭前往臺灣視察遭遇颱風，幸蒙媽祖解救。另外，臺灣的反清革命林爽文之亂、海盜蔡牽之亂也獲媽祖協助平定，更不用說媽祖不計其數解救的船難了。

媽祖因為這些神蹟而奠定無上的信仰地位，但其背後仍有其政戰上的操作，原本明鄭信奉的是明朝戰神玄武上帝，然而，清朝皇帝藉由在臺灣有廣大信仰的媽祖顯靈來彰顯媽祖，以其地位壓制明朝國神及復明精神，同時也安撫臺灣住民的人心。

民間當然也有許多關於媽祖神蹟的精彩傳說！馬祖，就是因為該島信奉媽祖而被稱為「媽祖島」，軍政時期政府才更名為馬祖。傳說中，媽祖為拯救遭受海難的父親而罹難，聖體漂流至閩江口，被馬祖居民撈起，馬祖南竿天后宮宣稱該廟的靈穴便是安葬媽祖聖體石棺的地方，如見該廟發出紅光，便知媽祖又要去救難了，馬祖的媽祖宗教文化園區戶外的媽祖雕像，曾是全世界最高的媽祖像。

在二次大戰期間，美軍空襲轟炸日軍在臺灣的基地與建設，但是多有未爆彈，便產生因為媽祖顯靈伸手或用裙襬接住砲彈，使廟宇或周邊民、房安然度過危機的說法，如大甲鎮瀾宮、朴子配天宮，乃至各地類似傳說眾多。至於死而復活、救人無數等神蹟傳說，更不在話下。

大甲鎮瀾宮內的正爐媽（中）、湄洲媽（右）及副爐媽（左）。記者黃仲裕攝影／聯合報系資料照片

臺灣人這樣叫媽祖

大家一定常聽說媽祖還有大媽、二媽、三媽……這是依照廟裡神像雕塑時間前後來依序編號的。一般來說，最早的「開基媽」是「鎮殿媽」，置於大殿讓人祭拜，這是大媽；鎮殿主神座前經常有陪祀的神像，這是二媽；進香、遶境或辦事時，鎮殿媽和二媽如果外出了，廟中豈不無主神？所以另外再做一尊「出巡媽」，這就是三媽了。因此，臺灣俗諺便說：「大媽鎮殿、二媽吃便、三媽出戰。」

信徒愛媽祖，瘋組後援會

另外，有些廟宇還有媽祖會會長、每年輪流做莊的正副爐主、信徒請神像回去供奉等，所以就會多到六、七，甚至八、九媽了。編號眾多的媽祖中，有各自信徒組成的「後援會」，其中因為三媽最常負責出巡，所以「三媽會」是最常聽聞的；另外「六媽會」組成較晚、較年輕，但相傳媽祖在家排老六，所以是六媽，因此在媽祖會裡也頗為活躍。

不同祖廟來的媽祖

目前全世界有近五千座媽祖廟，臺灣有約六百座，很多人認為皆分靈自湄洲島，實則不然，而是端視當初先民攜入或新近返鄉迎回的神像或香火來自何處。 《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》。圖／柿子文化提供

經不斷溯源，依祖廟所在地，可分為：湄洲島分香者稱湄洲媽、泉州三邑分香者稱溫陵媽、同安縣分香者稱銀同媽、安溪縣分香稱清溪媽、漳浦縣分香稱烏石媽、長汀地區分香稱汀洲媽、興化地區分香者稱興化媽……名列基隆三大廟及基隆八景之一的慶安宮媽祖廟，便號稱是全臺唯一同時供奉湄洲媽、泉州媽、漳州媽的媽祖廟。

駐紮各地的媽祖

臺灣民間也會以媽祖廟所在地稱呼媽祖，如北港媽、新港媽、大甲媽……媽祖信仰盛行於海洋國家，一開始發揚於濱海港口，面向海洋保護舟船，稱為「港口媽」；久之進入內地稱為「內山媽」，有的面向山下疏濬山洪，有的面向山內防範原住民來襲，譬如有「山中媽祖廟」之稱的臺中新社福天宮，便是當地九個莊的內山媽信仰中心。

(本文摘錄自《神靈臺灣‧第一本親近神明的小百科》，柿子文化出版，未經同意禁止轉載。)

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