燈會高鐵燈區散場塞爆 遊客抱怨

台灣燈會高鐵燈區主燈前天啟燈，首日人潮突破百萬，白天進場車潮影響周邊交通，晚間8時起散場疏運顯混亂，市府規畫的26公頃大型停車場，被抱怨離場塞逾半小時「根本懷疑人生」，另不少遊客在台鐵沙崙站外大排長龍。因燈會展期至3月10日，有議員要求加強車輛分流；市府表示，視情況提早啟動調撥車道和幫台鐵疏運。

台南市長黃偉哲說，台灣燈會由中央布置與規畫的部分給予95分，整體規畫80分，但交通部分尚有改善空間給70分，因瞬間流入大量人潮，市府接到不少陳情電話，主要告知停車場6000格爆滿，第2點則是沿途路況壅塞，將更有效率控制號誌、再加強指揮交通人力。

市議員郭鴻儀說，停車場離場一度只有1個出口，他自己開到出口就花30分鐘，應有更多分流道路，也希望多增設接駁站，從外圍解決塞車問題。

南市交通局長王銘德說，散場車多塞車難免，但不會停滯不前，昨起提早啟動調撥車道，在進場車輛較少時段，調撥1個入口做為出口使用。

台鐵沙崙站前晚有大量人群擠在樓梯口前排隊，過沒多久站方開啟後，人紛紛走上去，到了剪票口前又開始排隊，搭車者不滿指引不清不楚。

台鐵南區營運處長陳文川說，沙崙站單日進出站平均5000人，前天高達3萬人次，是在預期範圍內，昨維持加開26班次疏導，為避免人群聚集在售票口及月台，便在樓梯口前分流，一有列車進站先讓乘客下車，分階段開放售票亭遊客進月台，再開放樓梯口排隊的人進到售票口前。

台鐵昨與市府討論後，排隊動線會盡量控制避免搭接駁車和搭火車的遊客混雜，售票口處的閘門時間調快，供快速通行，最多能省2分鐘。

交通局表示，因台鐵沙崙站人潮一度擁擠，緊急調派共40班次協助約1700人到仁德火車站搭車，之後若有類似情形，會啟動接駁機制。