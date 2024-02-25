台灣燈會高鐵燈區點亮 20萬人搶逛

2024台灣燈會在台南的主燈「龍來台灣」昨晚在高鐵燈區由蔡英文總統等人啟燈，22公尺高的主燈3分多鐘展演呈現彩色漸層變化，相當耀眼，結合「龍耀樂章」音樂演奏，讓民眾驚呼連連，紛紛拿出手機猛拍，直說太值得了。

高鐵燈區展出逾300件國內外花燈作品，展期至3月10日，首日即湧入逾20萬人，周邊交通也受影響，市府呼籲賞燈民眾多利用大眾運輸或接駁車。

主燈由蔡英文、行政院長陳建仁、台南市長黃偉哲、總統府秘書長林佳龍、交通部長王國材等人共同啟燈，蔡英文透過毛筆點亮龍珠。主燈每晚6點至10點每半小時展演1次、每次3分多鐘；主展區還有國際共融區，來自日本、聖克里斯多福、印尼等國家展出作品，還有競賽燈區，其中未演先轟動、獲大專社會組佳作的「台灣奇案-陳守娘」、正在台北監獄服刑的富少李宗瑞與4名獄友合力創作得機關團體組特優的「普羅民遮慶繁榮」，更是話題。

城里有光展區，由台積電獨家贊助打造的作品「∞立方」，高16公尺，以上千片特殊鏡面反射板組成，下午5點開始，每20分鐘1次循環動態展演。

坐落在大台南會展中心旁的大型地景藝術作品「鹽田浮光」，藝術家游文富與團隊用50萬支染白竹籤，一支一支插下而成，彷彿雪白鹽田。