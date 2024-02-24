台灣燈會／受刑人奪「燈王」 評審讚完美無瑕

2024年台灣燈會在台南，機關團體組花燈競賽「燈王」，由法務部矯正署台南第二監獄作品「鰲龍騰躍揚府城、國運昌隆慶400」獲得，評審評語完美無瑕，精緻程度令人驚嘆。台南第二監獄第2年參賽，6名受刑人創作10個月，有信心得獎，沒想到拿最大獎，背後是「藝術班」養成。

台南第二監獄副典獄長黃坤芳表示，參與6名受刑人都是藝術班成員，去年第一次參賽拿到優等，今年第2年參賽，對得獎有信心，但「越級拿下燈王」，還是非常驚喜，創作過程可看出受刑人認真及重視細節，為整體美觀不斷討論修改，甚至不惜拆掉重做。

評審對燈王評語是「鰲龍騰躍揚府城，國運昌隆慶400」作品創意十足，符合本次大會主題精神，除龍年意象兼富台南400歷史意義。造型排列組合，生動流暢，燈光朋亮、變化均勻，裱布做工細緻，電動海浪創新，完美無瑕，為上乘之作

機關團體組共92件得獎作品，另5件特優是高雄女子監獄「祥雀錦簇錦繡前程」 ，新竹監獄「減碳救地球」、 台中監獄「順興布袋戲」、 彰化監獄「龍祥鳳舞圓 滿福祿花燈」及台北監獄「普羅民遮慶繁榮」花燈。