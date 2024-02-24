台灣燈會高鐵燈區今點燈 估吸千萬客

今天元宵節，台南今年主辦2024台灣燈會，晚間由蔡英文總統主持啟燈，高22公尺的龍來台灣主燈，搭配雷射燈光展現主燈氣勢，昨晚在交通部長王國材見證下，由中華電信捐贈給台南市政府；另國際蘭展昨天也開幕，鹽水蜂炮及鹿耳門煙火等活動今天重頭戲，四大活動對台南交通將是一大考驗，交通局除祭出交管措施也開加班車輸運。

台灣燈會高鐵燈區今天下午在歸仁18路踩街表演率先登場，晚間啟燈，「主展區」以龍來台灣主燈與7大主題燈區；「城里有光」展區，有高達16公尺的「∞立方」等15件大型燈藝作品，及全國首創「綠能燈區」，3日登場的「安平燈區」累積逾4百萬人次，「高鐵燈區」估可迎來千萬人次盛況。

台灣國際蘭展今年邁入第20年與世界蘭展同時舉辦，昨開幕副總統賴清德與16國使節團代表、貴賓與會，賴清德說，希望台灣蘭花能跟荷蘭鬱金香一樣養活更多人，成為台灣在國際的標誌。

台南市長黃偉哲表示，這次蘭展有後壁烏樹林、歸仁大台南會展中心雙展區，結合台灣燈會等活動，將再為台南帶入觀光人潮，展期間預期將帶來20萬觀展人流。

鹽水蜂炮昨開炸展開兩條遶境路線，今天「五條路線」齊發，晚間在鹽水國中60萬發主炮城「祥龍獻瑞」重頭戲登場；土城正統聖母廟高空煙火及蜂炮今晚登場，兩場估各約吸引50萬人次。

市府表示，元宵周末四大活動齊發，交通是最大壓力，呼籲民眾注意活動周邊道路管制，多使用大眾交通工具，參觀高鐵燈區優先搭高鐵或台鐵沙崙線抵達高鐵台南站或台鐵沙崙站，或是搭乘大台南公車H31市府快線、62平實快線抵達高鐵燈區轉運站，只要步行5分鐘即可進入燈區賞燈；高發2路底設有26公頃汽車臨時停車場，包含200席大型車格位及5692席小汽車格位；假日增加萬國通路觀光工廠725席小汽車格位，再搭乘燈區內接駁車。