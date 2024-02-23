影／這區花燈全出自受刑人 台灣燈會「燈王」評審：完美無瑕

2024年台灣燈會在台南，在花燈競賽部分，機關團體組由矯正機關花燈包辦，其中「燈王」是由法務部矯正署台南第二監獄作品「鰲龍騰躍揚府城、國運昌隆慶400」獲得，評審評語完美無瑕，精緻程度令人驚嘆。

「燈王」作品是由7隻雌雄不同的熬龍，率領蝦兵蟹將與海馬作驥，一同慶賀府城400年，祝福國運昌隆、社會祥和、百姓安康、鰲龍形像「龍首鯉魚身」，為中國傳說之水中神獸，蘊涵華夏濃厚吉祥寓意，如「獨占鰲頭」、「魚躍龍門」，鰲龍也常出現於柱樑或是屋脊上用以避火。「魚龍變化」之意義，更代表收受人不畏困境、力爭上游，而作品中生生不息的海中生物，為2024龍年盛宴增添喜慶。

評審評語「鰲龍騰躍揚府城，國運昌隆慶400」作品創意十足，符合本次大會主題精神，除龍年意象兼富台南400歷史意義。造型排列組合，生動流暢，燈光朋亮、變化均勻，裱布做工細緻，電動海浪創新，完美無瑕，為上乘之作

機關團體組得獎共92件作品，除燈王外，還有5件特優，分別是高雄女子監獄的「祥雀錦簇錦繡前程」 ，新竹監獄「減碳救地球」、 台中監獄「順興布袋戲」、 彰化監獄「龍祥鳳舞圓 滿福祿花燈」；還有在台北監獄服刑的性侵犯李宗瑞與4名獄友花費8個月時間創作的「普羅民遮慶繁榮」花燈作品。