快訊

蘇花路廊無名屍案5嫌收押！陣頭男被打死…同夥運屍回鄉卻棄路邊

4生肖下周好運爆棚！屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

跟著台積電一起飛…含「積」量最多15檔ETF曝光！ 專家：0050佔比過半

影／這區花燈全出自受刑人 台灣燈會「燈王」評審：完美無瑕

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
今年台灣燈會機關團體組得獎作品由矯正機關包辦，都非常精彩。記者吳淑玲／攝影
今年台灣燈會機關團體組得獎作品由矯正機關包辦，都非常精彩。記者吳淑玲／攝影

2024年台灣燈會在台南，在花燈競賽部分，機關團體組由矯正機關花燈包辦，其中「燈王」是由法務部矯正署台南第二監獄作品「鰲龍騰躍揚府城、國運昌隆慶400」獲得，評審評語完美無瑕，精緻程度令人驚嘆。

「燈王」作品是由7隻雌雄不同的熬龍，率領蝦兵蟹將與海馬作驥，一同慶賀府城400年，祝福國運昌隆、社會祥和、百姓安康、鰲龍形像「龍首鯉魚身」，為中國傳說之水中神獸，蘊涵華夏濃厚吉祥寓意，如「獨占鰲頭」、「魚躍龍門」，鰲龍也常出現於柱樑或是屋脊上用以避火。「魚龍變化」之意義，更代表收受人不畏困境、力爭上游，而作品中生生不息的海中生物，為2024龍年盛宴增添喜慶。

評審評語「鰲龍騰躍揚府城，國運昌隆慶400」作品創意十足，符合本次大會主題精神，除龍年意象兼富台南400歷史意義。造型排列組合，生動流暢，燈光朋亮、變化均勻，裱布做工細緻，電動海浪創新，完美無瑕，為上乘之作

機關團體組得獎共92件作品，除燈王外，還有5件特優，分別是高雄女子監獄的「祥雀錦簇錦繡前程」 ，新竹監獄「減碳救地球」、 台中監獄「順興布袋戲」、 彰化監獄「龍祥鳳舞圓 滿福祿花燈」；還有在台北監獄服刑的性侵犯李宗瑞與4名獄友花費8個月時間創作的「普羅民遮慶繁榮」花燈作品。

2024年台灣燈會花燈競賽專區設於台南高鐵主展區旁，除機關團體組，各組燈王為親子組A50「龍躍鯽魚潭」（台南市永康區大灣國小）、國中組B022「快樂龍」（台南市光華高中）、高中職組C003「龍耀府城」（台南市光華高中）及大專社會組D014「祥獅戲子」（華美工作室），也很值得一看。

今年台灣燈會機關團體組得獎作品由矯正機關包辦，都非常精彩。記者吳淑玲／攝影
今年台灣燈會機關團體組得獎作品由矯正機關包辦，都非常精彩。記者吳淑玲／攝影
今年台灣燈會機關團體組「燈王」，由台南第二監獄「鰲龍騰躍揚府城，國運昌隆慶400」奪得，評審評語幾乎完美。記者吳淑玲／攝影
今年台灣燈會機關團體組「燈王」，由台南第二監獄「鰲龍騰躍揚府城，國運昌隆慶400」奪得，評審評語幾乎完美。記者吳淑玲／攝影
今年台灣燈會機關團體組得獎作品由矯正機關包辦，都非常精彩。記者吳淑玲／攝影
今年台灣燈會機關團體組得獎作品由矯正機關包辦，都非常精彩。記者吳淑玲／攝影

元宵節 春節 農曆過年 龍年

延伸閱讀

竹縣「花燈踩街」2/24登場 喜慶龍年迎天穿

性侵受刑人李宗瑞獄中創作花燈連3年得獎 評審這樣說

蔣萬安、盧秀燕將共賞花燈 台北、台中花燈雙「龍」搶珠

台灣燈會最強女鬼「陳守娘」花燈 7場講古認識府城奇案

相關新聞

影／這區花燈全出自受刑人 台灣燈會「燈王」評審：完美無瑕

2024年台灣燈會在台南，在花燈競賽部分，機關團體組由矯正機關花燈包辦，其中「燈王」是由法務部矯正署台南第二監獄作品「鰲...

元宵節9大禁忌要注意 當心財運不保還招來霉運

農曆春節是華人非常重要的節日，按照習俗，得過完元宵節（正月15日）才算過完年。而提到元宵節，大家聯想到的就是賞花燈、吃元宵，但這天仍然有一些禁忌得要注意，以免影響一整年的運勢。

元宵提燈 寶寶龍vs.神龍 各有所好

元宵節民俗傳統提花燈，因應龍年，嘉市府推出旅法設計師林佳葦設計「寶寶龍」，討喜搶手；故宮南部院呼應「神獸現形-文物中的奇...

台灣燈會台南高鐵燈區 明啟燈

2024台灣燈會16年後重回台南主辦，燈會採雙燈區，2月3日安平燈區打頭陣，春節期間吸引逾300萬遊客，但被批評沒主燈「...

不斷更新／2024致富密碼「龍底加」！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

春節試手氣！人氣最高的「大樂透」從2月6日至2月24日，連續19天每天開獎，創下史上最長連續開獎天數紀錄，同時，再加碼...

開運看過來！元宵節湯圓要吃「3的倍數」 招桃花、求子都靠這一天

24日(周六)就是元宵節，也稱「上元節」，過完元宵節，這個年才算真正過完了。命理老師艾菲爾臉書分享，元宵節適逢月圓，也很適合祈福開運，為自己招來貴人、桃花好運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。