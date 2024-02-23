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元宵提燈 寶寶龍vs.神龍 各有所好

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉市府現代療癒萌樣「寶寶龍」（左），故宮南院宋朝古畫「神龍小提燈」（右） 元宵提燈造型比一比。記者魯永明／攝影
嘉市府現代療癒萌樣「寶寶龍」（左），故宮南院宋朝古畫「神龍小提燈」（右） 元宵提燈造型比一比。記者魯永明／攝影

元宵節民俗傳統提花燈，因應龍年，嘉市府推出旅法設計師林佳葦設計「寶寶龍」，討喜搶手；故宮南部院呼應「神獸現形-文物中的奇幻生物」特展，以畫作《宋人繪霖雨圖》為發想，創作神龍造型小提燈，吸引民眾收藏。

嘉市可愛「寶寶龍」小提燈，連續3天限量發送共3000個，昨天最後1天在文化公園發送1千個；美女議員顏翎熹、議員鄭光宏臉書公布贈送提燈，很快就被索取一空。

「花燈女王」旅法設計師林佳葦設計「寶寶龍」提燈，設計理念以龍細長身形公仔化，轉變為圓胖站姿，創造讓燈具照明空間。比例上，放大頭部，讓細長龍頭呈現飽滿圓潤造型，使表情凶猛猙獰龍變身討喜玩偶臉，龍爪轉換圓胖可愛爪子。

色彩摒棄傳統龍身華麗鮮豔配色，使用小朋友喜愛粉彩色系，療癒溫暖。林佳葦是國寶級燈藝師林健兒女兒，每年推出小提燈總有令人驚喜新亮點。

故宮南院呼應「神獸現形-文物中的奇幻生物」特展，以畫作《宋人繪霖雨圖》為發想，創作神龍造型小提燈，元宵節前憑有價票2張免費兌換1個，每日限量，送完為止。

相傳龍是水神坐騎，升格為掌控雨水與海水神，神獸展龍畫分2檔次展出，第一檔《宋人繪霖雨圖》，畫中四爪金龍從雲間探出頭與海中蛟龍對視，背景密雲堆疊，水氣充沛；第2檔《陳容神龍沛雨圖》，可見烏雲中探出頭龍睜大雙眼凝視觀眾，畫面下半部有隻小龍看著雲中龍，在墨色烘染及線條描繪襯托下，呈現天降甘霖風調雨順之景。

春節 農曆過年 龍年

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