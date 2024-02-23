台灣燈會台南高鐵燈區 明啟燈

2024台灣燈會16年後重回台南主辦，燈會採雙燈區，2月3日安平燈區打頭陣，春節期間吸引逾300萬遊客，但被批評沒主燈「太簡單無聊」，隨著「高鐵燈區」主燈及作品陸續亮相，有3大展區逾300件作品迎客，市府估吸引逾千萬人次創造逾200億產值；台南市長黃偉哲昨天也開箱全國首輛燈會專屬自駕車，透過無司機AI駕駛模式，讓民眾在高鐵燈區體驗賞燈樂趣。

台灣燈會「高鐵燈區」明天元宵節啟燈，有龍來台灣主燈區、城里有光藝術燈區及綠能燈區，隨著主燈測試及作品照燈，吸引許多民眾提前賞燈，住在附近的林先生說，「等了16年非常值得一看」，雖然主燈還在施工，也只能站在封鎖線外看，都忍不住喊「太美了」，加上又有蘭花展，今年台南高鐵站燈會真的熱鬧加美麗。

台南市長黃偉哲（右）開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，並與日本女星大久保麻梨子（左），共同搭乘「龍喜利來號」。圖／台南市政府提供

黃偉哲昨與日本女星大久保麻梨子，共搭「龍喜利來號」自駕車，從歸仁大道站至大武路站的AI無人駕駛之旅，黃偉哲說全國首座以自駕技術為主測試場域就在台南沙崙科學城，為使燈會結合科學城特色，特別規畫自駕車搭乘體驗，透過無方向盤、無司機AI駕駛模式，搭配車輛專屬高精地圖，展現專業自駕技術，也讓台灣自駕技術迎向新里程碑。

市府說，高鐵燈區提供自駕車「萬物興龍號」、「龍喜利來號」試乘體驗，地點為大武路站 (歸仁18路與大武路口)；歸仁大道站 (歸仁18路與歸仁大道口) 共2站，從25日至3月10日每天上午11點至下午4點，依固定班次每10分鐘進行發車，現場人數控管，請參與民眾配合現場指引，以利搭乘。

南市觀旅局表示，2024台灣燈會有安平燈區及高鐵燈區，預期吸引國內外觀光客逾1000萬人次，依交通部觀光署2022年台灣旅遊狀況調查，國人每次旅遊支出2316元計算，將創造逾200億觀光產值。市府提醒燈區從24日至3月10日開放，觀賞作品以「不踩踏、不拍打，拍拍照不動手」為原則。