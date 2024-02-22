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開運看過來！元宵節湯圓要吃「3的倍數」 招桃花、求子都靠這一天

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為元宵節吃湯圓示意圖。報系資料照片
圖為元宵節吃湯圓示意圖。報系資料照片

24日(周六)就是元宵節，也稱「上元節」，過完元宵節，這個年才算真正過完了。命理老師艾菲爾臉書分享，元宵節適逢月圓，也很適合祈福開運，為自己招來貴人、桃花好運。

【吃三顆湯圓開運】

元宵節這一天，要吃三顆湯圓，代表「三陽開泰」，也象徵新生、欣欣向榮好兆頭。因此，元宵節當天吃三或三的倍數的湯圓，祈求開春好運氣。

【配戴月老紅繩】

想要求桃花的人，元宵節當天則是最適合請月老牽線的絕佳時機。可以在手上綁上月老紅線，或是戴上粉色水晶，都能催旺桃花、增強人緣。相反的，如果最近深受爛桃花所苦，可以擺放黑水晶葫蘆或懸掛翡翠公雞，斬斷孽緣。

【桃樹轉運法】

從現在起直到節氣的「春分」，可以在住家附近尋找盛開的桃花樹，面對桃樹說出新年戀愛心願，如果之後春天桃樹結果累累，就代表桃樹能量充沛，許下的心願更有機會實現。

【求孕添燈添丁法】

元宵節當天，有意求子的人可以外出賞花燈，並選擇吉時（辰時07:00-08:59 、巳時09:00-10:59 、午時11:00-12:59、未時 13:00-14:59、亥時21:00-22:59）選一盞花燈，對著它默默許下求子心願。

如果不方便外出，也可以在家用蠟燭許願，清楚地說出自己的姓名和願望，然後點燃蠟燭。如果是為了求孕，許完願後，讓蠟燭持續點燃15到30分鐘，象徵家中添丁。之後如果願望實現，也要記得多行善積德，種下更多福田。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

元宵節 春節 湯圓 農曆過年 龍年

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