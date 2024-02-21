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拿到「新錢母」…「舊錢母」怎麼處理？7招繼續錢滾錢

旺好運／ 楊登嵙老師
老師說，「舊錢母」12生肖越多越齊全，合起來的力量更大，12生肖齊全旺財化煞力量更大。圖片來源/楊登嵙老師
老師說，「舊錢母」12生肖越多越齊全，合起來的力量更大，12生肖齊全旺財化煞力量更大。圖片來源/楊登嵙老師

春節連假期間，許多人都會到各大廟宇走春拜拜沾沾喜氣，甚至是排隊搶拿寺廟所推出的招財化煞「錢母」，其中以南投縣竹山鎮紫南宮福德正神發放「錢母」最知名，每年元旦新年吸引大批民眾漏夜排隊搶「錢母」，慣例由紫南宮主委莊秋安發送「錢母」，今(2024)年元旦吸引超過12萬名信眾排隊領取，人龍長達8公里，超越歷年紀錄。

多日前就有許多民眾就已經到紫南宮排隊，帶板凳成基本配備，還有人直接帶露營帳就地紮營，旺財的魅力實在驚人無法擋！希望能得到神明的加持，擺放在家中或公司，藉此讓自己的財運、生意能一路順遂，但過了一年，拿了新錢母，「舊錢母」該怎麼處理呢？命理專家楊登嵙老師建議7種方法。

「舊錢母」要放去哪才能繼續錢滾錢?

1. 擺放在家中的「財位」，一般在大門斜對角，且有L形直角，也就是房子客廳能「藏風聚氣」的地方為「財位」。

2. 擺放在神龕上。

3. 擺放在保險箱上。

4. 擺放在保險箱內。

5. 擺放在辦公桌上，將錢母放在生財工具上，工作內容以電話行銷為主，則可將錢母黏貼在電話上；文案創作為主的人，則可黏貼到電腦上，有助文思泉湧，讓工作上有較好的發揮，相對錢財就容易到來。

6. 擺放在收銀台上。

7. 「舊錢母」12生肖越多越齊全，合起來的力量更大，12生肖齊全，旺財化煞力量更大。

「舊錢母」的 禁忌：

1. 不可將錢母以交易買賣方式賣給別人，這如同將神明所求來的好運賣給別人。

2. 不可將錢母擺放在汙穢不淨的地方，例如將錢母擺放在地上，任由人跨越過去，擺放在廁所、夫妻房間，這等同對神明不敬，反而會破財！

3. 「舊錢母」與自己生肖相沖，不可攜帶在身上，例如去年兔年「舊錢母」，雞兔生肖相沖，屬雞生肖的人就不要將「舊錢母」配帶在身上，可以擺放在財位、神龕、保險箱、收銀台。

◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

春節 生肖 財運 農曆過年 龍年

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