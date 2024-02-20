燈會高鐵燈區24日啟燈 交通大考驗

2024台灣燈會在台南，眾所矚目的「高鐵燈區」周六晚間7時啟燈，展到3月10日，3大展區近300件作品、更有連續42場定目劇演出，市府預估啟燈當天恐湧入逾百萬人潮，交通成為一大挑戰，23日起將啟動周邊管制；有議員憂心燈會與下班時段重疊，認為應從更外圍解決車輛匯入釀堵塞的可能。市府表示，隨時滾動調整交通管制。

台南市長黃偉哲出席宣傳記者會，坦言「燈會假日散場人潮是挑戰」，他說，會極力向中央爭取至少百名保安警察支援。

交通局規畫，23日起管制，周一至四下午1時至晚間12時、周五至日及國定假日上午9時開始管制，將歸仁十二、十八路、大武路二段北側車道、武當路、高鐵一路，做為行人徒步區或接駁車專用道。

交通局建議，開車前往燈區的民眾，由大潭交流道接高發二路，可直達新闢的燈會臨時停車場，有近6000席停車格位；騎機車民眾請依循指示停放高鐵三路以東路段、歸仁大道機車停車場等，假日期間會開放歸仁十五路部分路段停車，合計超過1萬席機車位。

交通局也設「H31市府快線」、「62平實快線」接駁車，分別從永華市政中心及平實公園停車場為起點直達會場。

市議員郭鴻儀表示，燈會期間部分時段與下班時間重疊，可能會影響交通，造成重要幹道回堵，為了避免車輛集中高鐵燈區附近，應該在更外圍處就解決車輛匯流進燈區的可能，最好的方式是呼籲搭乘大眾運輸工具前去。

交通局表示，為避免影響高鐵站旅客進出，管制區已經局限在燈區周遭，而武當路行人管制區前就有缺口供車輛迴轉通行，且會在重要路口派警力支援疏導，燈會期間交通局、警察局人員會進駐指揮中心，隨時滾動調整交通管制。

接駁車部分目前尖峰時刻每2至5分鐘便有一班，將會再視搭乘人數多寡隨時調整加派班次。