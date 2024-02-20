花蓮GoGo龍吸睛 羅東馬卡龍討拍

花蓮文化局推出環保花燈「GoGo龍」，採綠能電動車造型模樣可愛，拉動小車還能拍動龍形翅膀，即日起至24日免費索取，每日限量送完為止；宜蘭羅東鎮公所推出「馬卡龍」、「飛龍在天」2款手提燈，設計色彩繽紛的可愛龍，馬卡龍水汪汪無辜眼神很討拍，鎮公所昨公布免費索取的3個管道，也限量販售50元。

羅東鎮公所推出「馬卡龍」、「飛龍在天」兩款手提燈籠，色彩繽紛的可愛龍，提供民眾限量索取。圖／羅東鎮公所提供

24日就是元宵節，花蓮縣文化局今年邀紙雕藝術家洪新富，設計龍年元宵花燈「GoGo龍」，大眼龍整體色彩有粉色、綠色、紫色、綠色及黃色等，彷彿春天百花齊放的顏色，造型十分吸睛，尤其今年花燈紙材選用可自然分解，且燃燒不會產生戴奧辛材質，LED燈具則由庇護工場負責組裝。

文化局表示，「GoGo龍」即日起可至文化局石雕博物館、圖書館、鐵道文化園區一館、花蓮縣考古博物館、花蓮縣政府服務台等館舍營業時間索取；花蓮縣政府中區服務中心及南區服務中心也可以拿到小提燈，除了花蓮市及豐濱鄉，數量及發送方式可洽各鄉鎮公所。

至於宜蘭羅東鎮公所推出「馬卡龍」、「飛龍在天」2款手提燈籠，羅東鎮觀光所說，小朋友腦海裡熟悉的是侏儸紀恐龍、暴龍、三角龍，這次把小朋友喜歡的三角龍設計成粉嫩色系「馬卡龍」，由於體型較小，視角向上，展現無辜又水眸的雙眼，增添可愛形象。

兩款燈籠索取方式，2月21日上午、下午2時段供羅東鎮民持身分證正本領取，限量200分，每人限領1分，送完為止；線上猜燈謎則於2月21日鎖定「羅東鎮觀光發展所」臉書，全部答對並完成任務可獲抽獎資格；2月22日晚間17時30分，鎮長吳秋齡將快閃羅東中山公園「神龍降臨主燈」，現場遇到鎮長民眾可獲限量提燈。

鎮公所也開放燈籠販售，每款限量50隻，每隻50元，即日起至22日上班時間到羅東鎮公所財政課購買。