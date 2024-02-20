平溪天燈節 24日十分場莫錯過

2024平溪天燈節平溪場17日已在平溪國中登場，十分場24日晚間在十分廣場舉辦。新北市觀旅局24日上午10點30分起，在會場服務台發放施放券，開放民眾免費領取，發完為止。民眾領券後可在當地遊玩，再依施放券上標示的時間集合，進場放天燈。

基隆市公車處為服務市民前往十分廣場參加天燈節，24日規畫加開由基隆往來十分的接駁專車。去程上午9時到下午3時，每20分鐘一班；下午3時到晚上7時，每15分鐘一班。回程上午9時40分至晚上7時，每20分鐘一班，晚上7時到深夜11時30分，滿載即發車。

接駁專車發車地點是基隆火車站南站，路線沿孝二路、南榮路、八堵路、水源路、東勢街、基平隧道口（基平橋）行駛，回程循原路回基隆市。上車投幣30元或刷卡，持社福卡者仍需付費；回程不收費。公車處說，中途只停靠暖暖區公所、東勢街東碇路口（東興廟站），然後直接駛往十分，下車地點步行到十分廣場約15分鐘，回程在基隆市各公車站牌皆可下車。

另外，2024新北燈會2月16日點燈後，吸引大批民眾參觀，高達12米龍宮青龍主燈的展演秀成為打卡熱點，開幕首3天累計有56萬參觀人次，平日晚間6時至10時，每30分鐘有主燈展演秀可觀賞，燈會展期至3月3日。民政局長林耀長說，點燈首個假日遇到開學及補班、補課日，熱度不減，前2天分別超過8萬、13萬人次參觀，第3天逢假日及天氣回溫，人潮塞滿現場。