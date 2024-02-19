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國泰金點亮永續地球 現身北門
元宵節即將到來，今年台北燈節從西門町到北門廣場一路展開，國泰金控將在北門廣場展出全場唯一融合永續概念的互動燈組「點亮永續地球」，現場也將開放體驗踩綠能飛輪發電。
國泰金控表示，今年以地球為主題，燈中設計綠色的大陸板塊及藍色的海洋意象，更特別凸顯「台灣」位置，並將石虎、台灣黑熊等瀕危動物圖騰放入主燈，還在旁設置綠能飛輪，賞燈民眾只要踩踏就能點亮地球燈，更會匯集到蓄電池，供電給市府主燈「九小龍」燈組，供九小龍夜間「出巡」使用，同時也能為自己的手機充電。
國泰金控指出，「點亮永續地球」燈座高四公尺，寬三點六公尺，賞燈民眾只要在現場登上綠能飛輪設施踩踏，除了恆亮的大陸板塊及海洋區域，燈組的北極熊、台灣黑熊、石虎等瀕危動物也會發光，象徵用自己的力量守護地球、維護氣候，讓所有動植物都能更自由的在地球生活、成長。
國泰人壽也冠名贊助二○二四桃園燈會「閃閃桃園 閃閃桃林」，展期自二月廿一日至三月三日，二○二四中台灣元宵燈會「台中龍賀」的展期則自二月十六日至廿五日，國泰金控希望從台北、桃園到台中點亮全台，與民眾一起歡慶元宵佳節。
在現場，民眾還能參與國泰舉辦的線上互動活動，只要在國泰主燈旁掃描QR code，並與「國泰永續識務所」互動，就有機會抽到超商禮券及龍年發財米，燈節期間都能參加。
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