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苗栗（火旁）龍盛事 13尾神龍點睛

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗重要民俗（火旁）龍今年適逢龍年，13尾神龍昨天在苗栗市玉清宮點睛，10年來最多一次，縣長鍾東錦、苗栗市代理市長葉志航等人期許這場元宵客家民俗盛事，齊名北天燈、南蜂炮，永續傳承文化。

苗栗客庄特有民俗（火旁）龍有「越（火旁）越旺」說法，今年邁入第26年，龍年特別以「龍王會」為題，依例大年初九天公生在玉清宮舉行祥龍點睛暨貓裏客家龍競技，湧進大批民眾觀賞，許多大人帶著小孩，饒富傳承意味。

鍾東錦、葉志航、客委會副主委周江杰及民眾黨主席柯文哲等人擔任主典官，向玉清宮主神關聖帝君上奏表章後，取雞冠血為祥龍開光點睛，13尾龍隊彷彿神明附體，有了生命舞動，頓時鑼鼓喧天熱鬧非凡。

柯文哲首次參加，他肯定苗栗（火旁）龍最具地方特色、全國唯一的活動，鍾東錦、葉志航則表示，（火旁）龍成了齊名北天燈、南蜂炮的元宵節活動，期許永續傳承。

13尾祥龍點睛後，排列龍門讓民眾由龍尾至龍頭穿龍門祈福，昨天壓軸舞龍競技，參賽11支龍隊都使出渾身解數，「禾豐龍藝」和「福苗龍藝」並列金質獎冠軍，各5萬元獎金、獎牌。

苗栗市公所指出，（火旁）龍2月23日下午5點府前路封街踩街，超過40隊演出，24日經國路河濱公園模型飛機場（火旁）龍之夜，26日嘉盛五文昌廟化龍返天。

春節 農曆過年 龍年

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