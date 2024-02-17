壓歲錢跟弟弟差1倍！她嘆「媽媽太偏心」 結局反轉超暖心

你進入職場工作後，還有收到父母給的紅包嗎？近日一名網友分享，自己剛進入職場，雖然開始靠自己賺錢，但過年爸媽還是有給紅包，但意外發現弟弟的紅包是自己的2倍，忍不住跟弟弟抱怨「媽媽太偏心」。沒想到弟弟的1舉動，讓她大讚「謝謝良心弟弟，好暖」。貼文一出後，也引發網友熱議。

這名網友在Dcard以「弟弟給我紅包錢」為題，指出今年是自己工作的第一年，也是第一次包紅包給爸媽及還在唸書的弟弟，雖然開始工作賺錢，但爸媽還是有給紅包，但卻意外發現爸媽給弟弟的紅包錢，是自己的2倍以上，覺得難免有些吃味，認為「媽媽太偏心」，沒想到弟弟馬上分享自己的紅包，並要求保密，以免被媽媽罵，讓她直呼「謝謝良心弟弟，好暖」。

貼文一出後，多數網友認為可能是父母覺得有開始工作賺錢，才包的比較少，紛紛表示「會不會是父母認為你有在賺錢，所以包得比較少？我家是開始工作就無法領紅包了」、「沒收入的比較大包不是很正常嗎」、「應該是因為弟弟還在讀書所以比較多吧，我們家的小孩是有工作賺錢就沒有紅包可以拿了，要反過來包給長輩」、「可能只是看你有賺錢了才這樣吧」、「應該是妳已經工作，妳弟還沒，所以錢較多？」、「有沒有工作的差別吧，我們家也是包到結婚，但有在工作的會少一些」。

不過，也有部分網友認為，若父母包的金額不同會走心，紛紛回應「要是我看到我父母這樣我會大走心，以後包紅包給父母也一包大包一包小包⋯人不患寡而患不均」、「弟弟真是暖男，沒有被偏心的爸媽帶歪，希望原po早點釋懷，偏心的父母真的無解」、「父母偏心真的很要不得，對小孩傷害很大！還好你弟弟很懂事心疼你！」、「幸好弟弟是暖男，不然肯定更不平衡」。