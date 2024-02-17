快訊

陸籍漁船拒檢翻覆2死 金門地檢透露首次相驗結果

古羅馬燒焦古卷難辨識 靠AI技術重現當代哲學家論述

影／林千又控14個名包遭竊走財損593萬 涉案男友現身了

壓歲錢跟弟弟差1倍！她嘆「媽媽太偏心」 結局反轉超暖心

聯合新聞網／ 綜合報導
你進入職場工作後，還有收到父母給的紅包嗎？示意圖／Ingimage
你進入職場工作後，還有收到父母給的紅包嗎？示意圖／Ingimage

你進入職場工作後，還有收到父母給的紅包嗎？近日一名網友分享，自己剛進入職場，雖然開始靠自己賺錢，但過年爸媽還是有給紅包，但意外發現弟弟的紅包是自己的2倍，忍不住跟弟弟抱怨「媽媽太偏心」。沒想到弟弟的1舉動，讓她大讚「謝謝良心弟弟，好暖」。貼文一出後，也引發網友熱議。

這名網友在Dcard以「弟弟給我紅包錢」為題，指出今年是自己工作的第一年，也是第一次包紅包給爸媽及還在唸書的弟弟，雖然開始工作賺錢，但爸媽還是有給紅包，但卻意外發現爸媽給弟弟的紅包錢，是自己的2倍以上，覺得難免有些吃味，認為「媽媽太偏心」，沒想到弟弟馬上分享自己的紅包，並要求保密，以免被媽媽罵，讓她直呼「謝謝良心弟弟，好暖」。

貼文一出後，多數網友認為可能是父母覺得有開始工作賺錢，才包的比較少，紛紛表示「會不會是父母認為你有在賺錢，所以包得比較少？我家是開始工作就無法領紅包了」、「沒收入的比較大包不是很正常嗎」、「應該是因為弟弟還在讀書所以比較多吧，我們家的小孩是有工作賺錢就沒有紅包可以拿了，要反過來包給長輩」、「可能只是看你有賺錢了才這樣吧」、「應該是妳已經工作，妳弟還沒，所以錢較多？」、「有沒有工作的差別吧，我們家也是包到結婚，但有在工作的會少一些」。

不過，也有部分網友認為，若父母包的金額不同會走心，紛紛回應「要是我看到我父母這樣我會大走心，以後包紅包給父母也一包大包一包小包⋯人不患寡而患不均」、「弟弟真是暖男，沒有被偏心的爸媽帶歪，希望原po早點釋懷，偏心的父母真的無解」、「父母偏心真的很要不得，對小孩傷害很大！還好你弟弟很懂事心疼你！」、「幸好弟弟是暖男，不然肯定更不平衡」。

春節 紅包 農曆過年 龍年

延伸閱讀

年終獎金、紅包別亂花！投資人該布局哪些產業？ 掌握龍年理財五族群概念股

拿到開工紅包竟讓他想離職 原因曝光惹怒眾人：不爽不要幹

爸嫌紅包金額太少不開心 女兒無奈：我對原生家庭付出不夠？

宅配通年終領1萬！工會氣炸曝「開工紅包50元」：這麼羞辱不如不發

相關新聞

他玩刮刮樂以為摃龜！拿給店員竟逆轉「爽中200萬+賓士」 隱藏規則曝光

今年春節你有玩刮刮樂嗎？現今刮刮樂玩法五花八門，一不注意就容易錯失大獎。近日一名網友到彩券行購買一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，原以為沒中獎，結果拿給店員兌獎，竟然是二獎200萬元加上賓士休旅車一台，讓他相當驚喜。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

壓歲錢跟弟弟差1倍！她嘆「媽媽太偏心」 結局反轉超暖心

你進入職場工作後，還有收到父母給的紅包嗎？近日一名網友分享，自己剛進入職場，雖然開始靠自己賺錢，但過年爸媽還是有給紅包，但意外發現弟弟的紅包是自己的2倍，忍不住跟弟弟抱怨「媽媽太偏心」。沒想到弟弟的1舉動，讓她大讚「謝謝良心弟弟，好暖」。貼文一出後，也引發網友熱議。

元宵不能沒主燈？「燈會情懷」造不出新意 突顯觀光危機

一座巨大到足以讓人仰望興嘆、拍照打卡的視覺焦點，已成為台灣觀光節慶的集體記憶。所以，暌違10年重返高雄的黃色小鴨依然能吸引人潮，沒有主燈的燈會則會被議員譏為「吃便當沒主菜」。

一起走春祈福去！全台TOP8人氣廟宇 拜完旺整年

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台人氣廟宇」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台人氣廟宇排行。

過年禁忌懶人包：春節觸犯8大NG行為小心衰整年！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年禁忌」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的過年禁忌排行。

媳婦過年的5大煩惱！何時回娘家？親戚催生心好累

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年媳婦煩惱」相關話題的網路聲量，帶您了解媳婦在過年最煩惱的五件事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。