他玩刮刮樂以為摃龜！拿給店員竟逆轉「爽中200萬+賓士」 隱藏規則曝光

今年春節你有玩刮刮樂嗎？現今刮刮樂玩法五花八門，一不注意就容易錯失大獎。近日一名網友到彩券行購買一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，原以為沒中獎，結果拿給店員兌獎，竟然是二獎200萬元加上賓士休旅車一台，讓他相當驚喜。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「不說了直接上圖」為題，指出自己小年夜載女友回中壢，經過彩券行想說來試試手氣，先買一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，第一張僅中1000元，他立刻補上1000元再刮一次，原以為沒中獎，問了店員後竟然是中了二獎200萬元以及一台賓士休旅車，讓他驚喜不已。

事實上，仔細觀察「2000萬超級紅包」刮刮樂的遊戲說明，指出「任一遊戲中，若刮出汽車符號，即得二獎獎金200萬元，台灣彩券另贈送賓士休旅車一部」。意即遊戲區內並無對中任何幸運號碼，但只要出現汽車符號，就是中獎。

貼文一出後，不少網友大讚手氣很好，紛紛表示「運氣真好！中一千了

還能再中Mercedes Benz」、「兩百萬加車！超級爽欸」、「不止車還有200萬！cccccc」、「哇嗚恭喜！」、「真的刮到賓士」、「那天我弟才買這張看很久都沒找到車」、「太厲害了，恭喜恭喜」、「羨慕！希望可以沾好運」、「恭喜你，我今年是除夕第一張刮到10萬，之後每天就是2000扣打要輸給台彩做公益的，昨天初四最後一天刮又中5000，可惜沒中賓士」。