快訊

晚安小雞曾稱遭擄「中國人叫我走」 網友：這下不只惹了柬埔寨

德德要出道？ 鄭運鵬暖回應不忘搞笑：我等一輩子沒人簽約

他玩刮刮樂以為摃龜！拿給店員竟逆轉「爽中200萬+賓士」 隱藏規則曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
春節期間許多人喜歡買刮刮樂試試手氣。示意圖，本報系資料照片
春節期間許多人喜歡買刮刮樂試試手氣。示意圖，本報系資料照片

今年春節你有玩刮刮樂嗎？現今刮刮樂玩法五花八門，一不注意就容易錯失大獎。近日一名網友到彩券行購買一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，原以為沒中獎，結果拿給店員兌獎，竟然是二獎200萬元加上賓士休旅車一台，讓他相當驚喜。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「不說了直接上圖」為題，指出自己小年夜載女友回中壢，經過彩券行想說來試試手氣，先買一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，第一張僅中1000元，他立刻補上1000元再刮一次，原以為沒中獎，問了店員後竟然是中了二獎200萬元以及一台賓士休旅車，讓他驚喜不已。

事實上，仔細觀察「2000萬超級紅包」刮刮樂的遊戲說明，指出「任一遊戲中，若刮出汽車符號，即得二獎獎金200萬元，台灣彩券另贈送賓士休旅車一部」。意即遊戲區內並無對中任何幸運號碼，但只要出現汽車符號，就是中獎。

貼文一出後，不少網友大讚手氣很好，紛紛表示「運氣真好！中一千了

還能再中Mercedes Benz」、「兩百萬加車！超級爽欸」、「不止車還有200萬！cccccc」、「哇嗚恭喜！」、「真的刮到賓士」、「那天我弟才買這張看很久都沒找到車」、「太厲害了，恭喜恭喜」、「羨慕！希望可以沾好運」、「恭喜你，我今年是除夕第一張刮到10萬，之後每天就是2000扣打要輸給台彩做公益的，昨天初四最後一天刮又中5000，可惜沒中賓士」。

休旅車 刮刮樂 彩券行 春節 農曆過年 龍年

延伸閱讀

刮刮樂不虧錢的方法？她曝1選號技巧 賺進4千元

真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

高中弟「刮刮樂中10萬」不說！他打牌曝真相還怪自私 網友全傻：你超白目

買一張就中獎！24歲全職媽情人節「刮刮樂中100萬」興奮到手抖

相關新聞

他玩刮刮樂以為摃龜！拿給店員竟逆轉「爽中200萬+賓士」 隱藏規則曝光

今年春節你有玩刮刮樂嗎？現今刮刮樂玩法五花八門，一不注意就容易錯失大獎。近日一名網友到彩券行購買一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，原以為沒中獎，結果拿給店員兌獎，竟然是二獎200萬元加上賓士休旅車一台，讓他相當驚喜。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

周日初九「天公生」5星座財運開！摩羯升官、射手中彩券、第1名迎接正財

陽曆2月18日(周日)是初九天公生，也是玉皇大帝的誕辰。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，有5星座得到天公加持，財運大開。

一起走春祈福去！全台TOP8人氣廟宇 拜完旺整年

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台人氣廟宇」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台人氣廟宇排行。

過年禁忌懶人包：春節觸犯8大NG行為小心衰整年！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年禁忌」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的過年禁忌排行。

媳婦過年的5大煩惱！何時回娘家？親戚催生心好累

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年媳婦煩惱」相關話題的網路聲量，帶您了解媳婦在過年最煩惱的五件事。

2024龍年賀歲片！網推10部「過年必看」春節強檔電影

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「春節電影」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的春節強檔電影片單。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。