過年暴飲暴食怎排毒？專家分享「7大關鍵方法」 快速恢復腸胃健康

在暴飲暴食的吃完大魚大肉後，這些體內環保是不錯的健康法則。

每年到了年假、慶生、慶功等親朋好友相聚的期間，基本上就是大魚大肉的好日子，在暴飲暴食的享受下滿足了口腹之慾，卻也或多或少增加了腸胃的負擔——陶醉在美好佳餚的喜悅下自然美好，但如何在狂歡過後做好體內環保，也是很重要的課題。

事實上，無論平常的飲食再怎麼粗茶淡飯，偶爾應酬時都會有吃得「不健康」的時刻，專家強調，適度的放鬆並沒有什麼不好，只要掌握一些基本的關鍵，很快就能恢復腸胃的健康。

這些連續吃了大餐後的排毒祕訣，也許每個人都應該學習。

1、用大量喝水開始新的一天

喝水可以幫助體內排毒。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

在假期期間，水可能是許多人喝得最少的液體，因為大量的酒精、含糖汽水、咖啡、果汁等飲料往往是聚會時的首選，這些都會造成身體的負擔，咖啡和酒也容易因為頻尿而脫水，而補水正是排毒的關鍵。

研究發現，水有助於從體內清潔身體，並透過減少發炎和排出體內毒素來促進能量和新陳代謝，這也對消化有很大的幫助。

2、改吃水果和蔬菜等清淡飲食

過度食用油炸物、甜食、高鹽分等食物後，是時候該讓身體恢復正常，此時的人們應該先避免吃速食，而以一些水果、蔬菜等家常菜取而代之，最好是能自己料理，因為這樣更能控制油量和鹽分。

專家強調，調整飲食不用做到非常極端，緩慢、適度減少垃圾食物的攝取，並多吃原態食物，能夠有效提振精神。

3、活動身體、讓自己流汗

運動可以促進消化與代謝。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

愛運動的人，也許年假依然會維持著運動習慣，但如果你是個本身就不愛運動了人，那真的也該在暴飲暴食後動一下了。

運動是促進消化、維持體內環保的關鍵方法之一，你可以選擇自己喜歡的運動，就算在家做瑜伽、外出散步也很好。專家表示，慢跑、騎自行車、長距離散步和高強度的瑜伽對健康很有幫助，這能釋放體內的毒素，讓人感到神清氣爽。

4、調整睡眠習慣

每個人在假期時間，睡眠習慣一定和日常上班完全不同，晚睡、熬夜和不規律的作息幾乎是休假的日常，一旦如此慵懶的過一陣子，在開工後一定會無精打采。

專家強調，盡可能在作息結束的前幾天，就調整睡眠習慣，就算睡不著也應閉目養神、讓身體適應，因為睡眠不足容易傷害腸胃。

外食常常會帶給身體更大的負擔。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

當經歷暴飲暴食的過程以後，此時外食通常不是一個好的選擇，大多數餐廳都提供高脂肪、高熱量、高鹽分的食物，吃完以後反而更增加身體的負擔。

就算真的沒辦法自己烹飪，單純選擇水果、沙拉來當一餐的果腹選擇，也不是件壞事。

6、減少或暫時戒酒、戒咖啡因

在年假期間，大量喝酒、喝咖啡幾乎是每個人的日常，但喝太多酒除了有酒精中毒的困擾，隔天也容易產生各種後遺症；而咖啡因是種刺激物，喝太多容易有不容易入睡、傷胃、腸胃不適、增加膽固醇、血壓升高、失眠、頭痛等困擾。

因此，如果能做到短期間內暫時戒酒、戒咖啡因的選擇，你會漸漸發現身體恢復不少。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

7、不要帶著罪惡感來改善健康

專家強調，如果連大吃大喝都要帶著罪惡感，那真的會非常不快樂。情境示意圖，圖片來源／Ingimage。

專家強調，帶著罪惡感和遺憾的心情來做體內環保，並不是一個很好的方式，因為在飢餓或減少食物的狀況下，身體會開始儲存比平常還更多的熱量，並需要休息來重建和恢復自身，因此如何專注於生活方式的微小改變，有助於整體健康。

畢竟，生活有時候已經夠苦悶了，如果連大吃大喝都要帶著罪惡感，那真的會非常不快樂，因此，深呼吸，釋放自己的罪惡感，到戶外呼吸新鮮空氣、活動筋骨，那會非常的自在。

（本文出自2024.02.15《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）