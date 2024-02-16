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買一張就中獎！24歲全職媽情人節「刮刮樂中100萬」興奮到手抖

聯合新聞網／ 綜合報導
春節期間許多人喜歡買刮刮樂試試手氣。示意圖，非新聞當事者。（本報資料照片）
春節期間許多人喜歡買刮刮樂試試手氣。示意圖，非新聞當事者。（本報資料照片）

春節期間不少人都會買刮刮樂試試手氣，一名24歲的全職媽媽在情人節當天，看完醫生後順路買了一張刮刮樂，一刮發現竟中了100萬大獎，讓她開心到手抖，直呼是「很棒的年終獎金」。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她在2月14日情人節當天因為食指潰瘍至醫院就醫，返家路途上買了一張刮刮樂，想試試手氣，想不到一刮開，就看到三個100萬數字，讓她緊張到還沒刮完就立刻回家，一刻都不敢逗留，開心到手抖。

該網友說，「對一個沒工作只在家裡帶小孩的媽媽來說，真的是很棒的年終獎金」，她也說，平時常常看別人中獎的新聞，心裡非常羨慕，經常想著哪一天輪到自己，想不到就是這一天。

其他人紛紛留言「太好運了」、「財神爺真要送你，一張就會中；那些什麼包整本算機率的，只能說心魔太重」、「看來是為家付出的福報」、「恭喜你！帶小孩辛苦了！」、「替你開心」、「恭喜恭喜，我買兩張500，兩張都中500」、「財神爺給媽媽的年終」、「好幾年的年終了吧，恭喜欸」、「有缺男朋友嗎？我可以為妳做任何事情」、「恭喜，今年只有刮1000的中1500」。

還有網友留言詢問「可以請問是幾號嗎？」發文網友也回答「12」，讓其他人興奮直呼「明天出發立刻買！」

春節 農曆過年 龍年

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