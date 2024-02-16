不想開工！8大「後春節症候群」找上門 中醫師、復健科醫師、職能治療師親授解方

開工好憂鬱

農曆春節結束了，你也收心了嗎？放完長假後總是不想面對開工日，尤其過年期間大吃大喝，整天坐在沙發上追劇、打手遊，簡直快樂似神仙，讓人忍不住哀嚎「可以不要收假嗎？」。也正因如此，許多人會在過完年後出現疲勞倦怠、注意力不集中，甚至是眼睛酸澀、下背痛等健康問題。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查近一年網友熱烈討論的「8大後春節症候群」，同時請教專業中醫師、復健科醫師以及職能治療師，為大家提供解決之道！趕快來看看這8個症狀裡，你中了幾項？

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No.1 體力透支、疲勞倦怠

連假狂歡後，覺得體力下降、全身「虛累累」嗎？要怎麼做才能盡快恢復體力、緩解疲勞狀況呢？大墩/內壢風澤中醫診所王建霖醫師表示，以中醫觀點來說，這些情況可能由氣血虧損、脾胃功能失調等多種因素引起。



例如熬夜會導致氣血不足；躺臥太久或睡眠過多則會讓氣血難以流通，出現精神萎靡、身倦乏力等症狀。前者可以藉由保持充足睡眠時間，幫助身體修復、恢復體力，或選用當歸、酸棗仁、枸杞製成茶飲調理；後者可以進行快走、跳繩、爬樓梯等有氧運動，促進血液循環和代謝，提高身體活力。同時提醒，年節時刻應避免餐餐大魚大肉，選擇易於消化的食物，適當飲食也能減少因脾胃濕熱受損引起的疲勞問題。

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No.2 情緒低落、注意力不集中

連假期間跳脫規律作息、睡眠品質不穩定，容易造成小朋友開學後的專注力表現下降、出現小兒專注力不足的情況，也就是大家常說的「無法收心」。尤其4歲至10歲、注意力尚在發展階段的小小孩，需要花上兩週至一個月的時間，才能重新將狀態調整回來，讓爸媽崩潰直呼「怎麼辦？」。

康澤復健科診所職能治療組長饒于萍建議，想預防孩子注意力不集中，首要先撇除感冒、皮膚炎等生理因素，再進一步清除環境干擾。同時找出小孩最有興趣的事物，讓小朋友主動訂定目標，激發培養專注力的動機，無論是丟接球、跳繩，或是拼圖、繪本共讀等活動都有助益。飲食方面也要謹守「飲食均衡」原則，避免含高糖份、咖啡因、巧克力等容易刺激中樞神經、誘發興奮的食物。

No.3 腸胃消化不良

年節暴飲暴食後，時常出現腸胃不適情況，當飲食過於豐盛，可能導致排便異常與中醫常說的「脾胃失調」！王建霖醫師指出，過量飲食會使脾胃負擔過重、消化不良，造成食慾不振、腹脹問題，黃耆、黨蔘、白朮、茯苓等「益氣健脾」藥材，都有助於恢復脾胃消化功能，也可以喝四神湯食補，快速又方便。另外，高油、高糖食物不利脾胃消化，容易造成腹瀉、口苦、長痘痘等脾胃濕熱狀況，建議大家可以喝不含糖的綠豆湯、苦茶或青草茶清熱降火。

自我保健方面，王建霖醫師建議「適度節食是最好的方法」，餐餐7至8分飽就好，以原型、未加工食物為主，避免三餐都吃油膩年菜，也可以針對足三里、中脘等穴道按摩緩解不適。

No.4 作息紊亂大失眠

許多人遇到連假就想放肆玩樂、盡情享受休假時光，一不小心就熬夜到天亮，日夜顛倒讓原本的生活作息大失調，開工後仍調節不回來，最後落得白天精神不濟需要靠咖啡、茶類提神，晚上則因此陷入失眠的窘境，直喊「放完假更累了」。



遇到這款後春節症候群該怎麼辦才好呀？改善睡眠困擾的首要重點是「恢復規律作息」，維持同時段起床、同時段就寢的時間，讓身體慢慢適應、回復原有的生理時鐘軌道。如果睡不著，可以多攝取富含色胺酸、維生素B群、鎂和鈣質的食物，例如牛奶、香蕉、深綠色蔬菜、堅果等等，都有助於入睡。

No.5 三高、心血管疾病

高血壓、高血糖、高血脂對於心臟疾病的有害程度不容忽視，農曆新年必備的各式佳餚更幾乎都是兼具「高鹽、高油、高糖」的紅燈食品，如果不好好控制飲食，就會在年後使得三高指數激增，危害健康。

衛福部提醒，年假期間想祭祭五臟廟是難免，但烹調時可多運用食材天然風味，減少調味料添加；富含飽和脂肪的肉類、零食、甜點也須節制。年菜份量建議依人數適量準備，避免剩菜反覆加熱隔餐再食，不僅會造成礦物質、維生素等營養流失，也容易使湯品中的普林、鉀、鈉濃度更高，增加三高風險。

No.6 渾身關節、肌肉疼痛

過年時天天躺臥在沙發的人注意了！久坐之後突然變換姿勢會使椎間盤受力太大，容易形成下背痛，龜山康澤復健科診所許哲維院長指出，年後飽受此困擾的病患，比平時多出一至兩成，更有60%的人痊癒後也會在一年內復發。建議每三十分鐘到一個小時就要活動一下，搭配正確坐姿就能有所改善。



年假期間大掃除也容易使肌腱反覆受壓、過度使用，誘發「媽媽手」，許哲維醫師建議最好適度休息，同時配戴護腕提供支撐、減少壓力，平時也要多伸展、鍛鍊前臂肌群才能有效緩解。除此之外，連假期間有許多服務業會因腿部後肌群緊繃患上「足底筋膜炎」，扁平足、高弓足或過重的人也都容易發生，除了就醫治療，平時更要適當休息、定期伸展足底筋膜和阿基里斯腱，才能有效緩解症狀。

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No.7 肝火旺盛

你也喜歡在過年期間和親朋好友通宵打牌、玩桌遊嗎？雖然許多網友都說「連假就是要報復性熬夜」、「一路玩到爆」，不過生活不規律，加上餐餐大魚大肉油膩又刺激，造成肝火上升，無形中對肝臟加重負擔，進而導致血液循環不順暢，最顯而易見的症狀就是口乾口苦、煩躁易怒、頭痛頭暈、冒痘痘等等。



除了充足睡眠、規律作息、隨時補充水分，多食用白菜、蘆筍、菊花、薏仁、絲瓜等蔬果，都能有助清熱降火，預防口苦和口臭等肝火旺盛的症狀喔！

No.8 代謝變差

根據衛福部「國人於春節期間體重控制調查」結果，近4成的民眾表示過年體重會增加，平均約增加1.7公斤！年假期間盡情放縱享樂，長時間坐臥又多吃少動，讓不少網友都說「過完年感覺代謝變差了」、「整個代謝都慢下來的感覺」。

想要挽救失去的代謝率該怎麼做？其實每餐吃進充足的優質蛋白質、補充足夠水分都有幫助，綠茶、烏龍茶、咖啡等含有咖啡因的飲品也有助於促進脂肪燃燒、提升新陳代謝。當然也別忘記適當運動，保持身體活力才是根本之道！

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年12月26日至2023年12月25日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『後春節症候群』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統