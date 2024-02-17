2024龍年賀歲片！網推10部「過年必看」春節強檔電影



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「春節電影」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的春節強檔電影片單。

每年的春節檔期間都有許多精彩的賀歲片在影院上映，包括經典香港喜劇片、適合全家觀賞的動畫電影，以及超現實的科幻浪漫電影等，陪伴觀眾歡度新春佳節，那麼究竟今年呼聲最高的是哪一部賀歲電影呢？一起來看看吧！

《家有囍事》4K修復版重溫經典劇情 鬼太郎起源揭「眼球老爹」神秘面紗

▲ 網友熱議 2024 春節強檔電影 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月內網友針對「春節電影」相關話題的討論，可以發現1992年上映的香港賀歲喜劇片《家有囍事》推出了4K數位修復加長版，成為過年檔期的焦點電影。劇情講述常家三兄弟的愛情與親情故事，由張國榮、周星馳、黃百鳴、張曼玉、吳君如及毛舜筠主演，經典電影重映讓影迷都相當期待。

影評人膝關節就發文表示「沒想過會在大銀幕看到這個版本，《家有囍事》絕對是賀歲中的至尊法拉利」，吸引網友贊同回覆「經典好片，永遠都看不膩」、「賀歲片的天花板，期待4K修復版」等。

也有不少網友表達對片中演員的喜愛，如「過年就是要看周星馳的電影」、「為了哥哥（張國榮）絕對必看4K修復大螢幕」、「大嫂要回來了！吳君如真的太好笑」等，指出該片集結香港天王天后，超人氣卡司也是一大看點。

此外，在日本票房取得佳績的動畫電影《鬼太郎誕生：咯咯咯之謎》，也定檔2月7日於台灣隆重獻映。故事發生在昭和時代，講述鬼太郎的父親「眼珠老爹」，以及在血液銀行工作的「水木」，兩人在哭倉村相遇後發生的一連串離奇恐怖事件，揭開鬼太郎誕生前的神秘過往。

電影上映的消息一經發布，便引發網友熱烈迴響「入村！入村！」、「眼珠老爹真的好帥」、「讚嘆采昌，台灣能上映鬼太郎父親的故事真是太感動啦」。而主角間默契搭擋的橋段，也吸引網友創作同人作品，直呼「鬼太郎系列也可以這麼香的嗎」、「爸爸組合真的好養眼」等，兩位主角展現的堅毅友情，成為該部電影的全新亮點。

而2月9日上映的《臨時劫案》同樣受到網友矚目，由香港兩大影帝郭富城、林家棟，以及歌壇天王任賢齊共同演出，展現港式暴力美學與黑色幽默。故事圍繞著被黑吃黑的郭富城，遇上臨時起意想搶劫的林家棟和任賢齊，三人意外組隊發展出的搞笑劇情。

不少觀眾都大讚「多年來最有爆點跟風格的搞笑片，不去電影院看會很可惜的」、「2024賀歲最瘋狂爆笑作品，一定要揪團去看」。另外，郭富城在電影裡的「暴牙」的造型，也引起網友討論「史上最適合暴牙的偶像」、「很少看到有人爆牙還這麼帥的」、「這排暴牙超好笑」，認為天王在戲裡扮醜的形象相當吸睛。

你心目中的最佳春節電影是哪部呢？在這片新春賀歲電影的視覺饗宴中，不同風格的電影都為觀眾帶來了新鮮的感受。在假期閒暇時，不妨參考看看網友的討論，挑選一部有興趣的電影，與家人、朋友一起享受春節檔期的精彩賀歲片吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「春節電影」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/01~2024/01/30，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw