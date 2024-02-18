聽新聞
test
0:00 / 0:00

求財拜拜看這邊！2024最新財神廟熱議榜單全整理

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
求財拜拜看這邊！2024最新財神廟熱議榜單全整理 圖片來源/Pixabay
求財拜拜看這邊！2024最新財神廟熱議榜單全整理 圖片來源/Pixabay


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「財神廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6財神廟。

「恭喜發財」這句常見的吉祥話，也隱含著我們對於財運的追求，想要在新的一年財源滾滾，許多人會選擇在農曆新年期間到財神廟拜拜，而在台灣眾多的財神廟當中，各自又有什麼樣的特色呢？現在就來看看信眾、網友們的討論，一起認識這些財神廟吧！

「武德宮」搭上AI熱潮讓網友驚呼連連 「紫南宮」借發財金旺財運引關注

▲ 網友熱議 全台TOP6 財神廟 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議 全台TOP6 財神廟 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

「哪間財神廟最靈驗？」就有網友在社群討論中提問，引發眾多回應，其中許多信眾們一致推薦「北港武德宮」，分享自己的參拜經驗說「我拜拜完回去買刮刮樂就中了200元」、「有祈求薪資，後來也真的有達到心中預期」等等。

而除此之外，北港武德宮也搭上AI熱潮，斥資60多萬購置AI鸞文建置系統，輔助廟方解籤、解經文，讓許多網友也驚呼「AI解籤也太厲害」，紛紛表示也要在農曆新年期間前往，參拜求財的同時也體驗這項新奇又有趣的系統。

而「竹山紫南宮」也是許多網友們在求財時經常提及的財神廟，當中又以借發財金而聞名，因而每每在農曆新年期間，都吸引許多信眾前往，希望能透過小小的發財金，來祈求一整年的財運亨通。

位於南台灣屏東的「車城福安宮」，號稱是全台灣以及東南亞最大的土地公廟，全年香火鼎盛且香客絡繹不絕，而提到農曆新年走春求財，就有人表示「最特別的發財米，可以帶回家煮給家人們吃，據說能一起分享好財運」，不同於常見的發財金，特別的參拜經驗也讓網友們感到十分驚奇。

在農曆新年期間，無論是否有相關信仰，都不妨趁著假期期間，一起去體驗一下台灣獨有的宮廟文化、前往財神廟求個財，不僅是祈求未來一年的財運順利，也代表一個嶄新的開始，再邁向新的一年！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「財神廟」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/30，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

春節 農曆過年 龍年

延伸閱讀

彰化媽祖信徒擲出「3立筊、1黏桌裙」視吉兆 民俗專家另有說法

點亮台北燈節！新年參拜「北市15間宮廟」 走春祈福賞燈飾

全台「超人氣8間財神廟」求財求好運！走春必去

龍年行大運 新北拜廟走春求財好去處

相關新聞

龍年財運滾滾來！網推10大「招財小物」讓你龍華富貴

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「招財小物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的招財小物排行。

他玩刮刮樂以為摃龜！拿給店員竟逆轉「爽中200萬+賓士」 隱藏規則曝光

今年春節你有玩刮刮樂嗎？現今刮刮樂玩法五花八門，一不注意就容易錯失大獎。近日一名網友到彩券行購買一張「2000萬超級紅包」刮刮樂，原以為沒中獎，結果拿給店員兌獎，竟然是二獎200萬元加上賓士休旅車一台，讓他相當驚喜。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

求財拜拜看這邊！2024最新財神廟熱議榜單全整理

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「財神廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6財神廟。

放天燈‧炸寒單 熱鬧迎元宵

龍年伊始，元宵節慶昨起相繼登場。新北市長侯友宜昨晚帶領外國使節、各族群代表在平溪國際天燈節現場施放4盞20呎主燈為「台灣...

今天入夜11時拜天公最佳時間...祭祀禁忌全攻略在這

明天（18日）是大年初九按習俗是玉皇大帝的聖誕，台灣閩南稱之為「天公生」，意思就是天公的生日，命理師楊登嵙說，最佳的祭祀...

太旺！彰化線西這家彩券行 初三當天2越南移工連續刮中百萬

彰化線西鄉傳出有彩券行在過年大年初三當天連續有兩名外籍移工刮刮樂中百萬，引起議論，位在沿海路的順幼便利商店同時經營彩券行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。