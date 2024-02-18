求財拜拜看這邊！2024最新財神廟熱議榜單全整理



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「財神廟」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的TOP6財神廟。

「恭喜發財」這句常見的吉祥話，也隱含著我們對於財運的追求，想要在新的一年財源滾滾，許多人會選擇在農曆新年期間到財神廟拜拜，而在台灣眾多的財神廟當中，各自又有什麼樣的特色呢？現在就來看看信眾、網友們的討論，一起認識這些財神廟吧！

「武德宮」搭上AI熱潮讓網友驚呼連連 「紫南宮」借發財金旺財運引關注

▲ 網友熱議 全台TOP6 財神廟 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

「哪間財神廟最靈驗？」就有網友在社群討論中提問，引發眾多回應，其中許多信眾們一致推薦「北港武德宮」，分享自己的參拜經驗說「我拜拜完回去買刮刮樂就中了200元」、「有祈求薪資，後來也真的有達到心中預期」等等。

而除此之外，北港武德宮也搭上AI熱潮，斥資60多萬購置AI鸞文建置系統，輔助廟方解籤、解經文，讓許多網友也驚呼「AI解籤也太厲害」，紛紛表示也要在農曆新年期間前往，參拜求財的同時也體驗這項新奇又有趣的系統。

而「竹山紫南宮」也是許多網友們在求財時經常提及的財神廟，當中又以借發財金而聞名，因而每每在農曆新年期間，都吸引許多信眾前往，希望能透過小小的發財金，來祈求一整年的財運亨通。

位於南台灣屏東的「車城福安宮」，號稱是全台灣以及東南亞最大的土地公廟，全年香火鼎盛且香客絡繹不絕，而提到農曆新年走春求財，就有人表示「最特別的發財米，可以帶回家煮給家人們吃，據說能一起分享好財運」，不同於常見的發財金，特別的參拜經驗也讓網友們感到十分驚奇。

在農曆新年期間，無論是否有相關信仰，都不妨趁著假期期間，一起去體驗一下台灣獨有的宮廟文化、前往財神廟求個財，不僅是祈求未來一年的財運順利，也代表一個嶄新的開始，再邁向新的一年！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「財神廟」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/30，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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