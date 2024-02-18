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龍年財運滾滾來！網推10大「招財小物」讓你龍華富貴

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
龍年財運滾滾來！網推10大「招財小物」讓你龍華富貴 圖片來源/unsplash
龍年財運滾滾來！網推10大「招財小物」讓你龍華富貴 圖片來源/unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「招財小物」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的招財小物排行。

隨著農曆春節的到來，許多人為了給家中帶來新氣象，不僅會打掃環境除舊佈新，還會引進各種招財小物來提升氣場，期待在新的一年能夠事業有成、財運亨通。不過，招財小物的種類五花八門，究竟哪些最受網友青睞呢？本次我們就針對「招財小物」進行觀測，一起來看看討論度最高的招財小物有哪些！

金色「招財貓」招來富貴好財運 明財位放「聚寶盆」財源滾滾旺風水

▲ 網友熱議TOP10招財小物 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議TOP10招財小物 網路聲量排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「招財小物」相關話題的討論，可以發現「招財貓」因其可愛外型和吉祥寓意，成為許多網友首選的招財小物。招財貓起源於日本，被視為開運招福的代表，其外觀多為白色彩繪，呈現一手高舉、一手抱著江戶時代小判金幣的型態。

對此，網路上就流傳「招財貓舉右手象徵招財，舉左手代表招客」，有趣的判別方式引起網友熱議，如「聽說手舉低會招來近期的好運，舉高代表長遠的幸福」、「金色的招財貓專門招來財運」等，指出招財貓舉哪隻手、舉的高度、及外觀顏色都有不同的涵義。

另外，招財貓的擺放位置其實也暗藏玄機，建議可以置於商店、辦公室、家中顯眼的地方，以發揮最佳的招財效果；同時應避免放在正對廁所的地方，或收銀機及地面上，否則可能削減招財效果。

同樣熱門的「聚寶盆」則源自於中國民間流傳之「沈萬三」的故事，該傳說也引發了網友的討論，表示「直接下單一個聚寶盆，好想賺大錢」、「今年賺到盆滿缽滿就靠它」等。

而聚寶盆的外觀形狀似碗，據信能夠興旺家宅風水、吸納財氣，有網友就分享聚寶盆的挑選要訣「肚大、口小、有蓋、不透光」，說明聚寶盆以圓形為佳，開口要往內縮、但比拳頭大，可以選擇陶瓷、木製、金屬、琉璃等材質，不過要避免是透明無蓋的。

此外，聚寶盆最理想的擺放位置是在家中的「明財位」，也就是進門45度斜角處、乾淨通風的角落，可以產生財源滾滾、聚集財氣的效果。

在春節期間，許多人也會到廟裡求「錢母」，也稱作「發財金」，是廟宇發放給信徒的小額現金。許多信徒會以此為本錢開展生意、進行投資，相信神明加持的錢母能夠錢滾錢，幫助事業有更多突破。

有網友便分享求錢母的流程，提到每家廟宇的求取方式不同，例如「竹山紫南宮要先告知土地公姓名、住址、用途，然後擲筊看可以借多少錢」、「南山福德宮是大錢換小錢，用任意金額換取土地公加持過的1元，再過香爐3圈」等，同時也提醒錢母最忌諱拿取賭博，或是隨便花掉，妥善保存才能讓錢財越滾越多。

你還聽說過哪些有趣的招財小物呢？在新的一年裡，如果想讓財運更上一層樓的話，不妨參考看看網友的討論，根據個人喜好、風水學說、文化背景等條件，挑選出適合自己的招財小物，為生活注入更多正面能量，激發我們追求財富的動力。同時，也要祝福大家在2024年，能夠財運興龍、富貴龍總來！


原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「招財小物」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/28，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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