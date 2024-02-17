一起走春祈福去！全台TOP8人氣廟宇 拜完旺整年



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「全台人氣廟宇」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的全台人氣廟宇排行。

廟宇作為台灣文化信仰的象徵，承載著深厚的歷史與宗教意義。這些古老的建築不僅吸引大批信眾前來參拜祈福，壯麗的外觀、悠久的故事也讓這些寺廟成為國內外遊客的熱門景點，隨著農曆新年的到來，民眾也紛紛前往走春拜拜，祈求未來一年風調雨順。我們本次便針對「全台人氣廟宇」進行觀測，一起來看看網友覺得哪些宮廟更靈驗吧！

「大甲鎮瀾宮」年度遶境盛事好感動 台北行天宮求籤、收驚超靈驗

▲ 全台TOP8人氣廟宇 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「全台人氣廟宇」相關話題的討論，可以發現位於台中的「大甲鎮瀾宮」是網友的熱議焦點。大甲鎮瀾宮可說是台灣中部的信仰中心，每年農曆三月固定舉辦的「大甲媽祖遶境」活動，更是吸引了不少國內外的民眾與遊客共襄盛舉，就有一位熱愛台灣文化的外國朋友分享第一次參加遶境還成功鑽到轎腳的心得，激動表示「感動到哭」，引起網友熱議。

許多人羨慕道「鑽轎腳實在是太幸運了！媽祖保佑全家一輩子平安健康」，也有人留下自己多年參與的經驗，說道「不管你參加過幾次，或是跟著媽祖走多遠，在你離開時我相信一定會在心中想著下次一定要再來參加」，認為「喜歡這個盛會，應該是人與人之間互相呼應」，覺得在一起做一件事，可以充分感受台灣獨特的文化與人情溫暖。

不論是想求課業、事業、財運又或是收驚，許多人都會選擇前往位在台北的「行天宮」。該廟宇是供奉關聖帝君的道教聖地，不少前去求籤的民眾紛紛表示「感謝關聖帝君，關聖帝君真的很靈驗！」、「以前北漂的日子受到行天宮關聖帝君很大的幫助和安慰」，更玩笑說道「不信任各種廟宇的我去行天宮以後，一試成主顧」。

還有人分享自己前去行天宮求考試順利的奇妙經驗，表示過程中一直擲「笑杯」，不過「最後廟方工作人員散步過來說『這個厚，不用問啦，自己知道有沒有準備好』。結果真的考得很好」，提醒網友即使沒求到籤也不必太氣餒，自己的努力自己最清楚。

而苗栗通霄鎮的「白沙屯拱天宮」與大甲鎮瀾宮同樣祭拜媽祖，也因俗稱「粉紅超跑」的媽祖遶境活動引起網友熱烈討論，是另一個最具人氣的宮廟之一。許多人就說「每年這樣跟著走，每次都不一樣的感受」，透過萬人響應的盛事，真正體會到何謂「因為信仰把台灣人緊緊團結在一起」。

這些人氣廟宇你都去過了嗎？如果你也還正在為春節的走春行程煩惱的話，不妨參考以上網友熱議的熱門宮廟，偕同全家祈求接下來一年都能平安健康、順利地度過吧！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「全台人氣廟宇」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/28，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、地點評論（排除抽獎文）

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