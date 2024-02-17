過年禁忌懶人包：春節觸犯8大NG行為小心衰整年！



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年禁忌」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的過年禁忌排行。

農曆新年是個充滿幸福與希望的節慶，街頭巷尾都洋溢著歡樂祥和的氛圍，家家戶戶也貼上了春聯、採購好年貨，期盼在全新的一年能夠身體健康、事事順心。然而，過年同時也潛藏著一些禁忌，像是過年期間生氣可能會招致厄運纏身、初一早上洗頭會洗掉財運等。究竟春節期間有哪些需要注意的禁忌呢？快來看看網友怎麼說吧！

生氣起爭執恐讓壞運纏身 紅包金額需避開「4」和單數

▲ 網友熱議TOP8過年禁忌 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近一年網友針對「過年禁忌」的相關話題討論，發現民眾普遍認為在過年期間應該避免「生氣起爭執」，否則容易使氣氛變得尷尬，給他人留下不好的印象，進而影響未來一年的整體運勢。

有網友就發文提醒「除夕不可以罵人，小心破財一整年」，該話題在社群上引發大批討論，有人認同表示「過年就是要喜氣洋洋，說好話做好事不要吵架」、「是的，除夕大家都要快快樂樂」。

也有另一派網友持反面意見，直呼「整天不罵真的做不到」、「一大早就開始罵小孩了」等，認為春節期間家務繁重、親朋好友聚在一起人多嘴雜，與家人產生摩擦、吵架拌嘴在所難免。

而在準備「紅包」時也有需要注意的禁忌，例如紅包金額要避開數字4和單數，因為四有「死」的諧音，單數禮金則通常應用在喪事上，兩者皆有不吉利的象徵。除此之外，紅包袋也不能封口，以免阻擋財運流通；鈔票不要對摺，否則財運會不順；要選擇新鈔和新的紅包袋，代表新年新氣象等。

即有網友分享「紅包安全守則」，提到「紅包要雙數結尾代表好事成雙，4諧音『死』不吉利，8雖然有『發』的意思，但偶爾會被解讀為離『別』要慎用」、「紅包袋不要封口，可以多使用紅色的百元鈔，又厚又喜氣」，實用資訊引起網友大讚「原來要不封口，我還自以為貼心用可愛的紙膠帶貼起來」、「第一次要開始包紅包了，文章很實用」等。

此外，大年初一非常忌諱「晝寢」，也就是在白天時睡覺，無論是早晨賴床還是午睡，都可能會把好運睡光，讓來年變得懶散、影響事業運。不過，儘管要避免晚起，但也不能催促他人起床，因為這可能會導致對方整年都被催促。

有網友就分享「初一不能叫小孩起床，所以我媽就來床上聊天，讓我們睡不下去」，親子間的趣味互動吸引網友回覆「有俗諺說：初一早、初二早、初三睏到飽，過兩天你就可以睡到自然醒了」、「初一也不能睡午覺，不然一整年都會懶洋洋的」等，建議可以把握初一的時間去走春拜年，到初三就能待在家裡好好休息。

你還聽說過什麼特別的過年禁忌嗎？儘管民間流傳著許多過年禁忌習俗，但我們只需要抱持尊重的心態，多做好事、說好話，民眾就無須過度擔憂。過年期間，最重要的還是珍惜與家人團聚的時光，享受春節的喜慶和熱鬧氣氛！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年禁忌」相關討論則數。

觀測期間：2023/01/01~2024/01/28，共一年。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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