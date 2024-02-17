媳婦過年的5大煩惱！何時回娘家？親戚催生心好累
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「過年媳婦煩惱」相關話題的網路聲量，帶您了解媳婦在過年最煩惱的五件事。
農曆春節在即，家家戶戶都洋溢著喜慶的氛圍，許多民眾都相當期待回家團圓。然而，身為媳婦卻可能要背負不小的壓力，除了繁雜的家務外，還得面對複雜的親戚互動、準備年夜飯等。究竟，媳婦在過年會有哪些煩惱呢？
親戚化身「催生代表」好困擾 「回娘家」到底該選哪一天
觀察近一年網友針對「過年媳婦煩惱」的討論，可以發現「親戚互動」容易造成媳婦的困擾。雖然親戚大多是出自關心，但有時過度的詢問卻會讓人感到負擔，尤其是問到涉及隱私的話題，例如薪水以及買房計畫等，都可能讓人覺得被冒犯。
此外，有些親戚在春節期間會化身為「催生代表」，不斷詢問「什麼時候要生小孩」、「要不要生第二胎」，都會使得媳婦壓力倍增。更令人不悅的則是帶有批評性質的說教，例如「小孩都幾歲了，怎麼還在包尿布」、「你兒子也太瘦了，是不是都沒餵他吃飯」等，這樣的碎嘴言論形同指責，不免讓為家庭勞心勞力的媳婦感到心寒。
媳婦們也經常會為了「回娘家」煩惱，這是由於傳統習俗認為，已婚女性只有在「初二」才能回娘家，否則會把娘家吃窮、帶來壞運氣；而有的婆婆卻要求媳婦初二留在婆家，伺候回娘家的小姑，讓不少媳婦糾結「究竟該何時回娘家」。
對此，教育部就發文表示「是時候拋下過去的傳統，讓結婚的女性有選擇的自由」，提出結婚的女性為何不能回到原生家庭過新年，畢竟男性就沒有這樣的限制，同時呼籲「什麼時候想回娘家就回娘家」，引起網友共鳴，大讚「這才是正確的教育」、「應該列入國高中教科書」等，指出媳婦並非婆家24小時待命的服務員，大家都有回家過年的權利。
而在準備「年夜飯」的過程中，媳婦們也面臨到許多令人煩惱的問題，首當其衝的就是「年夜菜要煮什麼」，她們既要滿足家人的口味，同時也得確保上桌的菜餚足夠豐盛，不過，即使投入大量的心思和時間來烹調，有時可能仍無法完全迎合婆家人的期待，甚至會遭受冷言冷語，讓媳婦深感委屈與挫折。
有網友就表示「每次準備年夜飯都汗流浹背，煮完大家也都愛吃不吃」，吸引有同樣經驗的網友回覆「婆婆和小姑每次都不幫忙，還嫌我煮得太鹹」、「（煮年夜飯）要整天都在廚房忙東忙西，婆家人都在客廳快樂過新年」等，認為年夜飯不該只由一個人負責，家庭成員應該共同參與年夜飯的籌備。
春節是家庭團聚歡慶的美好時光，然而對於媳婦來說，過於繁重的家務，以及與婆家人的交流寒暄，卻可能成為不小的負擔和壓力。在這個特殊的節日，家人們應該更加感謝並同理媳婦的辛勞，以共同合作的態度，互相分擔責任，共創一個幸福和諧的春節。
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》
調查方法：
本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「過年媳婦煩惱」相關討論則數。
觀測期間：2023/01/01~2024/01/23，共一年。
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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