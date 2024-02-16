春節連假 北市商圈、宜花景點人氣旺

今年春節連假達7天，北市西門町、龍山寺、士林夜市等商圈人潮絡繹不絕，宜蘭、花蓮風景區也呈現人擠人，但相比往年，觀光業者認為，雖然漸漸回到疫情前的觀光人潮，但北市的國際客還未回流，東部也受國人出國旅遊影響。

台北市商圈產業聯合會理事長洪文和指出，今年商圈來客數至少成長30%，小吃業成長幅度更逾50%，除了國外觀光客居多的西門町、士林夜市等依舊車水馬龍，北投溫泉也因天氣溫濕冷，業績成長，推測現在不少民眾定居北部，年假乾脆邀中南部家人北上過年。

觀傳局統計，北市春節住宿率平均住房約7成到8成左右，部分旅館結合圍爐及年菜專案高達9成。台北天成飯店集團指出，春節期間住房率比去年增加約7個百分點，也受惠台北燈節商機，2月平均住房率近8成。

台北市旅館商業同業公會理事長趙一任說，北市住房率漸漸回升到疫情前的榮景，以往國際旅客住房會占70%，國旅則是30%，但目前數據卻是相反，國旅為60%、國際旅客僅40%；雖然北市有600多間旅宿業，但只有西門町、大稻埕等西區景點有特色，其他區域仍有待產官攜手帶動發展。

花蓮觀光處統計，春節期間各景區以太魯閣國家公園13萬人次居冠，七星潭風景區也湧入7萬人次觀海，觀光處打造的太平洋燈會，從小年夜到14日，除了除夕休園外，有近8萬人賞燈，也帶旺鄰近的東大門夜市，吸引逾10萬人。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡表示，今年春節平均住宿率7成，相較往年掉了1到2成，可能是疫情近3年，多數國人都來過花蓮旅遊，另外今年初五就開工、初六開學，加上過年期間房價相對會比較高，都影響民眾出遊的意願，希望縣府或中央能夠協助，持續推陳出新才能吸引遊客。

宜蘭縣府所轄15處風景遊憩區今年遊客數11萬7648人，比去年微幅成長，其中清水地熱遊憩區遊客數突破3萬人，人氣最夯，成長最多的是位於頭城鎮的濱海森林公園，人數比去年同期大幅成長251%。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新表示，還是無法回到疫情前的榮景，因疫情解封後國人瘋出國，公司行號也都選擇出國旅遊，雖然國道5號在年假期間天天塞車，但有部分是一日遊，沒有反映在住房率。