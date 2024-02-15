連假掰迎開工！一上班就想逃離公司 這些「收假症候群」你中幾項？

工作到一半好想逃出公司...

今年過年你有好好把握時間安排行程出門走春嗎？明（15）日許多上班族準備返回工作崗位，只有短短7天連假，加上週六還要補班，就算想好好放鬆，內心還是會掛記工作，休假期間根本就還沒玩過癮（哭）！

準備收假上班的你，是否也出現了收假症候群呢？《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你一起盤點「一上班就XXX的病」有哪些，趕快拿起紙筆算算看自己中了哪幾樣吧！



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No.10 想辭職不幹

你是不是也有突然想要辭職不做的衝動呢？當我們遇到工作上的不順遂時，往往腦中都會突然湧現能夠脫口說出「我做到今天就好」的想法，不過打開錢包，赫然發現自己仍需要這份工作，或是投遞履歷沒有得到消息、找不到比現在更好的offer，最後還是摸摸鼻子撿起工作繼續奮鬥。

網友對此也表示，「真的很想離職，不知道是PM常態還是公司問題，放假也要處理公事、回一堆信，真的很累」、「常常有離職念頭，可是還沒找到新工作」、「通常找到新工作才會離職」。

No.9 開工就靠北

或許是這輩子犯小人，你也總覺得公司裡的主管、同事或是對外接洽的客戶非常難搞嗎？不論是主管沒來由的責罵，同事找藉口丟包任務，還是和客戶聯繫卻被已讀不回，原本整理好工作的心情直接被打回原形，讓你不由得找來閨蜜好友召開抱怨大會大吐苦水！

許多上班族對於工作抱怨很有感，「滿滿負能量」、「職場上最可怕的不是愛抱怨的人，最可怕的是平常都不抱怨，然後有一天忽然爆發」、「抱怨本來就是職場日常」。

No.8 記憶力衰退

「啊，我忘記帶了！」明明出門的時候檢查再三，沒想到剛進辦公室卻發現自己沒帶電腦、開會文件，主管交辦任務轉頭也忘得一乾二凈！上班需要打起十二萬分的精神，雖然做好萬全準備，偶爾也還是會百密一疏。趕快找到解決辦法，或是利用便條紙提醒自己，下次才不會忘東忘西！

PTT鄉民也提供上班健忘解方，「記性很差就要用工具輔助」、「養成sop，東西只放在固定的位子，固定的抓取順序」、「善用便利貼或是行事曆做提醒，每天睡覺前再思考一下今天處理了什麼事情，還有明天代辦事情，久了就會改善」。

No.7 煩躁易暴怒

人生不如意十之八九，如果碰到難題過於棘手無法解決，情緒通常容易處於敏感狀態，若是再遇到挫折，沒辦法控制自己的情緒，脾氣就會如同脫韁野馬般爆發，更甚者還會拿手邊東西出氣。

部分網友感同身受，「不想忍的就直接爆炸」、「有遇過後面同事會突然連續大摔東西，常被嚇到」、「難免會遇到，人都有情緒」。為了避免無法宣洩自己的情緒，上班時不妨可以趁著休息時間到戶外走走、找到值得信賴的同事抒發心情，或許你的敏感易怒體質可以獲得緩解唷！

No.6 過勞全身痛

如果你在公司就職超過一年，很容易就會出現「職業倦怠」症狀！職業倦怠被定義為長期過度壓力導致情緒、精神和身體疲勞狀態，其中辦公室政治和職場霸凌常常成為工作倦怠原因，嚴重還會伴隨頭痛、感冒、失眠等「過勞全身痛」症狀，身體狀況也會跟著亮紅燈。

不過究竟要如何確認自己職業倦怠與否呢？網友對此分享判別方法，「如果你每天起床要去上班的動力都沒有的話，代表你也該換工作了」、「假設當你去上班的路上都在幻想一台車撞過來了話，那就是真的該換工作了」。

No.5 超憂鬱焦慮

上班上到一半常常會覺得工作煩悶做不下去嗎？如果不是腦力激盪的職場環境，日復一日的機械式操作，加上整整8小時都坐在辦公桌，缺少人際交談，心情很容易就會變差，進而產生負能量。長期悶悶不樂對於身心靈也會產生不好的影響，適時與人交流，才能化解自己鬱悶的心情。

Dcard網友分享，「我覺得跟公司文化有關，我待過很傳統官僚的公司，也待過氣氛很活潑開放的。同事間互動氣氛有差，去上班的心情就是會不一樣」、「心情愉悅最重要，我以前也都把事悶在心裡，不過有好朋友可以抱怨之後我想通了很多」。

No.4 想下班回家

剛上班打卡就好想馬上衝出辦公室大門下班回家！儘管從上工開始，每個上班族都在倒數計時還有多久可以離開公司，時鐘分針秒針也有在正常轉動，無奈自己卻感覺「度秒如年」，越是在意越感覺時間沒有按照自己的心意快速流逝。

除了上班就想下班成為網路話題，近期有不少上班族發現八年級生大多都會準時下班，有網友好奇「八年級下班準時走，是什麼心態」，不過多數人仍力挺，認為準時下班才是常態，「下班不走是自己奴」、「多留的時間又不會發錢」、「上班遲到扣全勤下班準時還要被唸」。

No.3 昏沉想睡覺

上班族的睡眠時間很寶貴，不過就算你已經睡滿8個小時，也有在午休時間趴睡補充體力，看到報表上的數字、密密麻麻的文件資料，眼皮還是忍不住想闔起來，「能坐就躺、能躺就睡」也變成上班族工作時的人生哲學。

日前有網友發文，詢問上班族是否有工作午睡習慣，未料釣出許多人回應，「沒睡下午超累的，有睡可以撐到晚上都有精神」、「午休必睡，不然下午變活屍」、「我會看書，看一看會打瞌睡，不見得真的睡著但瞌睡完後大概十幾分鐘精神就好了，不會再想睡」。

No.2 壓力大爆棚

說到上班族的痛點，想必一定會有讓你覺得壓力山大的時候！無論是公司訂定的業績目標、考績評比，還是迫在眉睫、必須盡快交付客戶滿意答覆，都會令員工心驚膽跳，深怕沒辦法達標、完成任務，一股壓力襲捲全身，想必讓所有上班族都壓力爆棚。

隨著工作壓力大成為文明病，不少人也推薦舒壓妙招，「調整作息讓自己早睡早起，下班後可以去運動，休閒的時候多曬太陽，含咖啡因飲料盡量避免」、「自律神經失調鼓勵看醫生」、「可以先去諮商看看，聊聊心態可能會比較好」。

No.1 想出國放假

明明才放完春假、清明、端午、中秋連假，卻感覺自己好像沒有放假一樣，想必這是許多上班族的心聲！有鑒於日本部分企業實行「週休三日」，先前也有國人提倡台灣執行週休三日制度，希望能讓台灣成為第一個實施國家，不過礙於該制度涉及國家整體經濟、金融、交通等重要議題，目前勞工想多放一天的心願可能還要再等等。

值得一提的是，2024年年假由於僅剩7天，收假當週六還要補班，讓不少上班族叫苦連天，「說真的台灣長假好像只有過年」、「慘，過年可以玩的時間變少了」、「週六補班有夠煩」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月13日至2024年02月12日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『一上班就XXX的病』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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