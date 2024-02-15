他過年打麻將叫外送給「1000元小費」輸錢後想討回 網傻眼：不覺得可笑？

農曆春節不少人會和親朋好友一起拜拜、聚餐甚至是打麻將。一名網友過年期間打麻將叫了外送，外送員抵達時他剛好贏錢，於是隨手給了小費，沒想到後來卻把錢輸光，決定請外送員歸還小費，「如果投訴平台說外送員多收錢，這樣平台會把錢還我嗎？」引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」上傳一張其他社團的截圖，內容是原po春節時打麻將叫外送，外送員抵達時他剛好「自摸」，所以沒想太多直接給外送員1000元小費，但打到最後錢全都輸光，於是他打給那名外送員希望對方能歸還小費，如果以後有送到他會再給雙倍，但對方不肯歸還甚至還封鎖他的電話，於是他很煩惱該不該投訴平台並表示外送員多收錢，但又擔心投訴了外送員會丟了工作，「我的目的只是想拿回我的錢而已」，網友想問問外送員，「如果你遇到，會為了不被客人弄，就算了把1000元退回去嗎？」。

網友紛紛表示，「你們的合約是口頭完成的，你當下是給而他是收，口頭也是契約。那錢法律上已經是他的，你現在反悔應該要遵循他的意見，而不是去平台說他多收，這樣叫做誣告且造假，你反而更嚴重」、「怎麼有這麼丟臉的人」、「照你邏輯，你其實可以跟贏你錢的人要錢，因為不久前那也是你的錢」、「我會說我拿去捐香油錢了，想要回來去問問神明」、「哪有人已經給人家小費還要收回去的啦！然後那個外送員訂單都完成了，幹嘛接電話」、「他如果給小孩紅包會不會也收回來？」、「錢都自願給人家，還可以要回來不覺得可笑？」、「這世界上真的是什麼奇葩都有」。

有網友則表示，「如果客人去跟派單檢舉超收，外送員還是會收到懲罰」、「我也遇過客人給800小費，過2分鐘回頭拿回去，還好我還沒離開…」。