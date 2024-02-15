過年打麻將！大伯一路「狂輸千元」翻臉賴帳 晚輩無奈：現在該怎辦？

許多民眾過年期間會打麻將來歡慶農曆新年，不過日前卻有網友抱怨，親戚大伯揪打麻將，礙於沒有長輩想跟他打，後輩只好硬著頭皮上場。怎料，大伯輸錢後卻賴帳，丟句「下次請大家吃好料」就趕緊逃，讓後輩相當傻眼。

該名網友在PTT上，以「長輩過年打牌賴帳怎麼辦」為題發文，他表示大伯過年每天都揪大家打麻將，但無奈老一輩沒人要打，後輩只好硬著頭皮上陣。直到最後一天才結算，他們打50/20幾天下來共打了四、五將，怎料三家贏一家，大伯輸了3000多元。

然而，結束時大伯丟了一句「下次請大家吃好料」，欠的錢沒付就拍拍屁股走人。對此，原po和堂哥、堂妹三人面面相覷，「我贏1000多欸？現在怎麼辦？」，詢問網友「大家有這種經驗嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示，「長輩們大概都被他賴過帳所以不打」、「我以為過年打牌把把清是基本常識」、「過年打50/20還能賴帳也是不簡單…」、「牌品不好只能以後拒絕再打」。

有網友就提出對策，「每天打電話叫他還錢」、「自己揪又賴帳，以後白包少包一點給他子女」、「家族群組放送啊」、記賬起來，明年要打再把帳翻給他看，你輸錢的話抵銷就好」。