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真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

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真心不騙！彩券行老闆教刮刮樂要買「2尾數」 YTR實測「每區都中」賺5千

聯合新聞網／ 綜合報導
春節期間許多民眾前往彩券行試手氣，希望透過刮刮樂可以花小錢中大獎。彩券行買氣超旺，不少彩券行門口都擠滿刮彩券的民眾。記者胡經周／攝影
春節期間許多民眾前往彩券行試手氣，希望透過刮刮樂可以花小錢中大獎。彩券行買氣超旺，不少彩券行門口都擠滿刮彩券的民眾。記者胡經周／攝影

新春期間，刮刮樂買氣熱絡成為全民運動，不少民眾都想試手氣為自己增加財富。YouTuber「那個女生Kiki」實測破解刮刮樂中獎秘訣，告訴大家挑選刮刮樂時買「尾數2、7」的中獎機率會比較高

Kiki花了一萬元買了面額100、200、300、500到2000的刮刮樂種類，總共實測三個秘訣。第一招就是「尾數9號」，她買了10張100元的「攏好運」，尾數皆為9，雖然最後小虧100元，但也回本九成，而且有中的張數都是中200或500元的。

第二個實測中獎秘技則是尾數「0」跟「1」，據說中獎機會最高，可能不會中大獎，但至少有一些小獎。Kiki總共買了九張， 包含面額200元的「幸運紅包」與300元的「無敵開獎機」，總共花了2100元，「幸運紅包」全槓龜，「無敵開獎機」有兩張中300元，尾數皆是1。

第三招則是實測尾數「5」，歷年來最旺，據說有高達七成的中獎率。Kiki一共花費6900元，買了兩張2000元的「2000萬超級紅包」、五張500元的「大發利市」、兩張200元的「金龍報喜」，總共是九張，結果「金龍報喜」刮中200元，兩張「2000萬超級紅包」則各中1000元。

Kiki的夥伴阿翔透露，彩券行老闆建議可以買「尾數2、7」的刮刮樂，所以他另外再買了兩張「2000萬超級紅包」，結果尾數2的那張中了5000元，且每個區塊都中獎。Kiki也直呼「真的太扯了啦」、「很少看到整張全中的耶！」

Kiki也總結，今年「尾數2、7」感覺特別旺，特別不旺的號碼則是「尾數0、尾數5」，民眾在挑選刮刮樂時不妨可避開較難中的尾數，或許能提高中獎率。

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