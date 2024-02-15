開紅盤日5生肖發大財旺整年…虎偏財、羊正財、第一名要聽專家的話

很多公司都是今天初六開工了，台股也是今天開紅盤。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，開工後有五個生肖財運一路看漲，會旺一整年，快看看你的生肖上榜沒。

Top5 屬虎

屬虎的朋友，你在投資偏財的運氣逐漸變強，而你也可以好好的去佈局你想投資的事物，另外你們自己本身也開始會有一些較強烈的慾望想搞懂自己的金錢狀況，這對你來說是件好事，有句說話你愛理財，財就會愛你。

Top4 屬羊

屬羊的朋友們，開工後你的財運終於慢慢脫離了壓力期，先前可能會有一些財務上的糾紛或壓力讓你沒有辦法好好運用資金，但開工後你的正財運愈來愈好，而且正財能量也愈來愈順，慢慢你會有多餘的資金可多作一些事。

Top3 屬馬

屬馬的朋友們開工後想要用不同方式來增加自己的財富，可以考慮一些理財商品，來讓自己的金錢資源加分，建議您只要作每個月固定投入的部份，不用給自己太大的壓力去追這個市場的報酬，慢慢投資會有獲利產生。

Top2 屬猴

屬猴的朋友們開工後對你來說是正財大旺的開始，你可以開始把一些多的資金拿來作一些投資的活動，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向的結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，建議可以改變新的理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到你適合的投資理財的方法。

Top1 屬雞

屬雞的朋友開工後你可以跟一些專業的理財專家，聽聽他們的一些理財方式或用什麼方法去判斷市場的情況，這樣你會有更精明的思考去作對你有利的標的物，另外你們的物慾特別強烈，建議有多的資金除了投資之外，多作一些定存對你也是好的，好好的來學習投資理財，讓你的荷包更加分。

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