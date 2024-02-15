初六送窮日！4生肖抱緊財神爺…「這段時間」財氣當頭快買彩券

今天15日是大年初六，也是俗稱的送窮日。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，初六送窮，其中有4個生肖（屬兔、龍、虎、蛇）會有五路財神加持，能夠錢大把賺不停。

另外小孟老師也提醒，2024年大年初六財神位在「正北方」，最佳財氣時間落在今日中午11：00-下午17：00。

《生肖／財運關鍵》

鼠：朋友互助彼此提醒，腦力掙錢財運提升

牛：護身符的幸運加持，收到額外獎金禮物

虎：家中開銷支出減少，外出朋友請客吃飯

兔：辛勤付出就有收穫，年節努力加班賺錢

龍：控制預算降低消費，閒錢捐助社會公益

蛇：省吃儉用精打細算，儲蓄增加財源廣進

馬：生意客戶往來頻繁，業績提升收入增加

羊：平和心就有好運氣，財運提升問題減少

猴：經營人際友好關係，運用人氣知慧賺錢

雞：現金交易優惠增加，購買禮品大打折扣

狗：洽談生意合作順利，辛勤奔波得財順利

豬：工作獎金逐步提高，低調賺得不少財富

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