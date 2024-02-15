初六送窮日！4生肖抱緊財神爺…「這段時間」財氣當頭快買彩券
今天15日是大年初六，也是俗稱的送窮日。清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，初六送窮，其中有4個生肖（屬兔、龍、虎、蛇）會有五路財神加持，能夠錢大把賺不停。
另外小孟老師也提醒，2024年大年初六財神位在「正北方」，最佳財氣時間落在今日中午11：00-下午17：00。
《生肖／財運關鍵》
鼠：朋友互助彼此提醒，腦力掙錢財運提升
牛：護身符的幸運加持，收到額外獎金禮物
虎：家中開銷支出減少，外出朋友請客吃飯
兔：辛勤付出就有收穫，年節努力加班賺錢
龍：控制預算降低消費，閒錢捐助社會公益
蛇：省吃儉用精打細算，儲蓄增加財源廣進
馬：生意客戶往來頻繁，業績提升收入增加
羊：平和心就有好運氣，財運提升問題減少
猴：經營人際友好關係，運用人氣知慧賺錢
雞：現金交易優惠增加，購買禮品大打折扣
狗：洽談生意合作順利，辛勤奔波得財順利
豬：工作獎金逐步提高，低調賺得不少財富
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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