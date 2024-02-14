春節大魚大肉 恐使「過年病」纏身…出現4症狀要小心

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中央社／ 台北14日電
逢年過節少不了家人團聚大吃大喝，但放開懷吃喝的下場可能是胃痛、噁心、嘔吐、腹脹等症狀找上門，導致「過年病」纏身，破壞過好年的興致。示意圖，圖片來源／canva
逢年過節少不了家人團聚大吃大喝，但放開懷吃喝的下場可能是胃痛、噁心、嘔吐、腹脹等症狀找上門，導致「過年病」纏身，破壞過好年的興致。示意圖，圖片來源／canva

逢年過節少不了家人團聚大吃大喝，但放開懷吃喝的下場可能是胃痛、噁心、嘔吐、腹脹等症狀找上門，導致「過年病」纏身，破壞過好年的興致。

中國e藥環球1月2日報導，每逢佳節胖三斤，尤其是中國傳統節日，肯定少不了家人親戚歡聚吃大餐。

口腹之欲滿足了，幾頓下來，腸胃不適就找上門，像是胃痛、噁心、嘔吐、腹脹，出現這些症狀要小心，可能是罹患了胃炎。

胃炎屬於常見的「過年病」之一，即因過節容易密集接觸導致胃炎的危險因子，包括暴飲暴食，以及過量飲酒刺激並侵蝕胃壁，加上攝取過多辛辣、油膩的菜餚，更容易引發胃炎。

此外，口腔、食道和胃黏膜的耐熱程度不同，胃黏膜的耐受性最低，入嘴不燙的食物也有可能傷到胃，如果入口感覺很燙的食物，更極可能會折損胃，又因歲末年終趕著交貨等壓力，也可能導致急性胃炎。

而幽門螺旋桿菌是造成胃炎的最常見病菌之一，且患病機率隨年齡增長成正比，傳染的管道包括人際接觸，尤其是感染者便後不徹底洗手，還有親吻和其他親密接觸，所以家人聚會、朋友團聚的時刻也最容易感染。

所幸治療胃炎的藥物種類多，患者可依據病因不同，遵照醫囑服藥得醫治。

健康飲食 患者 春節 農曆過年 龍年

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