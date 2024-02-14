龍年開工最旺時間曝「不是初五」！開工紅包放5天才能花掉
龍年過完，什麼時間最適合開工呢？清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享有四個時段最適合開工，竟然沒有初五。
龍年適合開工時段
初三：早上9:00-中午1:00，下午5:00-晚上7:00
初六：早上07：00-下午15：00
初九：中午11：00-下午15:00
初十五：早上07:00-下午15:00
開工小提醒：
*員工拿到開工紅包放五天再花掉，代表五福臨門，五路財神。
*老闆發開工紅包不可以封紅包口，不然會將員工財氣封起來，小孟老師建議用紅包袋發，不要用轉帳，如此才能討個喜氣。
*開工日老闆不宜對員工動怒，以免觸員工霉頭。
開工這樣拜：
1.記得一定要拜發糕代表發，發糕拜4個或8個大發四方財與八方財。
2.拜魚尾要大，不可小，太小事業規模小，越大事業規模越大。
3.要拜三牲：全雞，代表全家（全雞台語）平安。全豬，要挑選胖的豬，代表有的吃。全魚。
4.水果選五樣拜。建議如下：
鳳梨（代表生意旺）
柿子（大發利市，事事順利）
香蕉（黃色代表財氣）
橘子（大吉大利）
葡萄（整串客人進來）
水梨（水為財）
5.可拜甜食，如：紅湯圓.糖果.紅龜粿。
6.也可以拜清酒，請神明喝酒，酒宜甜不宜苦。
7.拜完後可以放鞭炮，鞭炮為火，火代表火紅強強滾。小孟老師建議若你不是老闆一般上班族公司無祭拜活動，在吉時放個鞭炮音樂聲即可。
開工拜拜別拜這些東西
1.芭樂：會被開芭樂票，支票跳票。
2.番茄：易有血光。
3.蓮霧：易有阻礙、前途茫茫霧霧
4.鴨蛋：業績差。
5.黑皮蛋：會遇到黑心客
6.粥，績效稀疏。
7.釋迦：代表釋迦牟尼的頭不宜拜，拜了會頭痛。
8.蛋卷：事業較脆弱。
9.烤太焦黑的雞：代表烤雞差。
10.供桌放蠟燭：會前途微弱。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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