龍年開工最旺時間曝「不是初五」！開工紅包放5天才能花掉

清水孟國際塔羅小孟老師臉書分享，大年初五又稱為破五日，也就是初一到初五的禁忌完全解除。初五也是破窮神的日子，也是財神的生日，因此很多人會選擇在這天迎財神，初五雖然沒有什麼重大禁忌，但還是有部份要遵守的小禁忌。

2024-02-14 08:42