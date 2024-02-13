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刮刮樂不虧錢的方法？她曝1選號技巧 賺進4千元

聯合新聞網／ 綜合報導
春節期間許多民眾前往彩券行試手氣，希望透過刮刮樂可以花小錢中大獎。彩券行買氣超旺，不少彩券行門口都擠滿刮彩券的民眾。記者胡經周／攝影
春節期間許多民眾前往彩券行試手氣，希望透過刮刮樂可以花小錢中大獎。彩券行買氣超旺，不少彩券行門口都擠滿刮彩券的民眾。記者胡經周／攝影

春節年假，大街小巷瀰漫喜氣氛圍，不少人買刮刮樂試手氣，其中有民眾更是私藏「選號名單」。一名女網友就指出，她今年大多都選尾數17的刮刮樂，總共花了1萬元，回本1萬4，認為這是「刮刮樂不再虧錢的方法」，分享給大家。

原PO在Dcard發文表示，以往刮刮樂中獎機率慘兮兮，今年換個方式，除了入手的第一張是買47號外，剩下都買尾數17，結果買了13張，包括500元的金兔6張、500元黃金大連線1張、500元五福財神1張，剩下4張1,000元、1張2,000元的刮刮樂，「總共花了1萬，回1萬4」，賺進4千元，她也決定見好就收，明年再戰。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我也是買17號，1,000中1,000」、「我都買單數，不知道為什麼真的比較容易中，買300中5,000，其他也都有小獎」、「前一陣子的經驗，的確16、17滿容易中的」。

不過也有網友吐槽，「我所有刮刮樂都買47和17，大大小小買了4,000，全賠」、「不虧錢，還是別刮比較好，看一堆花幾百萬都只有賠的就知道」、「不會虧錢的方法，就是不要買」。

春節 農曆過年 龍年

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