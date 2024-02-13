你做了幾項？ 過年就該這樣過 十大春節必做活動清單大盤點

過年儀式感不能少！

過年是華人社會最重要的節日之一，也是家庭團聚、喜慶祈福的時刻，為了讓這個特別的日子更加充實、難忘，許多人會安排一系列的活動與儀式，今年7天的春節假期，你打算怎樣度過呢？無論是享受大魚大肉的美食饗宴、陪伴家人或串門子到處拜年，亦或是把握時間好好補眠，趁機還睡眠債，都希望大家能度過一個開心的好年。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查網友討論度最高的十大春節必做的活動，一起來看看你是不是也在做相同的事情吧！

image source：pexels

No.10 團聚歡樂桌遊大戰

過年絕不能少的娛樂就是打麻將，平常工作繁忙，要找牌咖相當不容易，過年期間難得大家聚在一起，在牌桌上閒話家常、試試新年手氣，多打幾圈直到天亮已成為許多人過年的消遣。打牌不僅考驗牌技，運氣好壞更是關鍵，這也促使了各種打牌的禁忌和開運妙招應運而生，星座命理專家艾菲爾曾分享春節打牌必勝秘笈，包含內衣褲穿紅色、別背對著門、別坐廁所的門前、掌心寫「幹」字、廁所洗臉轉運等5大方法，但艾菲爾也提醒打牌是聯絡感情，目的不是贏錢，別陷入賭錢裡，傷財又傷身。



除了麻將和撲克牌，桌遊也是過年歡樂的好選擇，現在桌遊種類多樣，一定可以找到適合的遊戲，網友分享「妙筆神猜，看小朋友畫很有趣」、「推駱駝阿！100%運氣成份」、「傳情畫意真的會很好笑XD」。

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信

image source: pexels

No.9 運動甩油不怕胖

雖然過年享用大魚大肉令人心滿意足，帶來滿滿的幸福感，但年菜的熱量其實都相當驚人，高敏敏營養師指出，傳統年菜多以勾芡、油炸、多醬汁、多糖等料理方式，在歡樂的氣氛下容易不知不覺攝取過多熱量。衛生健康國民健康署提醒，過年期間每次運動10分鐘不嫌少，每週若能超過150分鐘會更好。



過年期間不少運動中心、健身房或瑜珈教室仍有開放，很多人為了維持體態，選擇多吃多動的策略，避免年後面對「幸福肥」要花更大力氣甩油，網友表示「過年大吃大喝，沒辦法去健身房只能在家狂做有氧消業障」、「過年不忘運動，因為很快又要夏天了」。

image source: Freepik

No.8 買彩券圓大獎夢

過年人們總是充滿著期待和希望，出門時常會忍不住買一張彩券或刮刮樂來應景及試試手氣，希望手上的現金能獲得翻倍的結果，無論是拿著彩券看著電視對號碼，或是興奮期盼手中能刮出大獎，每個人都期待自己能成為那位幸運兒，渴望一夜之間暴富，改變自己的命運。



過去有不少網紅會砸錢買下整本2000元面額的刮刮樂，實測中獎率之餘也盼望拚頭獎賺個好彩頭，不過常常是感嘆收尾。日前新北有一名女子隨手挑了幾張2000元的刮刮樂，刮到第三張時立刻刮中100萬大獎，隨後又將同一本剩下的刮刮樂買回，再刮中10萬，瞬間抱走110萬元，讓網友不禁羨慕「簡直運氣爆棚！擋都擋不住耶」、「好厲害喔！不用工作了啊」。

No.7 電動、手遊不離身

過年除了傳統的圍爐和拜年，不少人在家沒事做會選擇在家打電動和玩手遊打發時間，例如《Just dance舞力全開》、《煮過頭》、《瑪利歐賽車8豪華版》等多款Switch派對型遊戲，都相當適合全家同樂，讓你瞬間炒熱氣氛、絕不冷場。



平常上班無法好好破關的上班族，也能趁過年時把握時間呼朋引伴一起玩遊戲，有網友表示「在家爽打七天的電動，光用想的就覺得很爽」、「能一口氣全部破完真的超爽」、「打電動喝快樂水超讚」、「手遊是我過年期間最好的朋友」，不過開心之餘記得也要讓眼睛適度休息，根據衛福部建議用眼30分鐘，記得休息10分鐘，避免長時間用眼過度。

image source: Freepik

No.6 出國旅遊放鬆去

平時請長假常常伴隨著一些顧慮，可能因為假期不足而猶豫，或是擔心無法完成工作，深怕請假會給公司或同事帶來麻煩，也有人因為顧及主管和老闆的看法而不敢請假，因此相當多人會選擇把握春節期間帶著家人出國，根據桃園國際機場公司表示，春節總運量預估達到116萬人次，單日估計最高將有13萬人次出入境，相當驚人。



網友表示「出國不用準備年夜飯，讓媽媽好好休息」、「既不用準備年菜還能享受異國風情，而且可以花錢爽快」、「年過年都出國避難」、「過年出國是不是個不錯的選項」；國旅越來越貴也是網友選擇出國的原因，網友認為「國年旅遊貴爆還到處塞車，寧可出國去玩」、「出過國旅遊之後根本不會想在臺灣玩」。

image source: Freepik

No.5 祈福求財好運龍來

俗話說「大年初一五更起」，在農曆新年的第一天前往廟宇祈福，是華人傳統文化習俗之一，有人為了祈求一整年工作順利、身體平安健康，希望神明能保佑自己一整年財運亨通、好運不斷；有人為了還願，感謝神明過去一年的照顧跟庇佑。



民俗專家楊登嵙提醒，農曆大年初一民眾記得要「迎財神」、「求喜神」，為楊登嵙表示第一個願望如同「頭香」特別容易實現，希望大家都能獲得一個好彩頭，「第一天都會早起跟家人去拜拜、吃湯圓」、「第一天廟裡真的超多人」、「帶小朋友去拜拜順便吃個廟方的祈福食品」、「平安粥搞得比外面專賣粥的還厲害XD」。

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重各宗教主張 民俗信仰請勿盡信

image source: Freepik

No.4 血拚購物滿載而歸

春節被視為一年重要的購物檔期之一，過年穿新衣、戴新帽，有送舊迎新的用意，也是拿到年終好好犒賞自己的時刻，很多家庭會相約一起出門逛街採購，各家百貨公司也趁機推出多種福袋及特價下殺等優惠活動，搶攻這波新年商機，無論是想買服飾、禮品、家電等，都能趁機撿便宜。



宅經濟興起的時代，即便不想出門人擠人，只想優閒躺在沙發上滑手機，也能輕鬆滿足購物慾望，網友表示「過年期間太無聊，不小心買了一堆」、「現在網購看一看喜歡就不小心手滑了」、「真的忍不住欸！加上現在又刷卡，錢真的莫名其妙就花掉」、「有了網購應該多花了很多不該花的」。

image source: Freepik

No.3 追劇馬拉松不間斷

不想面對出門塞車和人擠人的困擾，最舒適的選擇就是待在家裡追劇，平常礙於隔天要工作或上課，總是看個幾集就被迫忍痛放棄去睡覺，很多人過年便趁機好好把握，一口氣把喜歡的劇通通追完，或是收看網路上24小時不間斷馬拉松直播，回顧經典之作，網友表示「後宮甄嬛傳過年必備」、「很耐看，看好幾次還是可以發現以前沒注意到的細節」。



各大串流平台及電視台也紛紛推出過年特別節目及賀歲片，包含大家熟悉的《嚦咕嚦咕新年財》、《家有囍事》、《賭神》、《大尾鱸鰻》、《大稻埕》等多部經典影片，今年還有《還錢》、《小子》、《佩佩的電影派對》、《青春養成記》等多部電影於過年期間陸續上映，陪伴大家度過新年。

image source: Freepik

No.2 大吃大喝嘴饞就吃

春節大吃大喝可說是新年一大享受，無論是佛跳牆、醉雞、年糕、烏魚子等經典年菜，還是看電視必備的蜜汁肉乾、開心果、魷魚絲、花生糖等涮嘴零食，都讓人忍不住一口接一口，盡情享受著美食，嘴巴吃不停，網友分享「我整天就是吃飽睡睡飽吃」、「卯起來吃，運動趕不上發胖速度」。



衛福部提醒民眾，年節零食潛藏著高油、高糖、高鹽、高熱量的風險，為了增加健康，春節過後免受減重的困擾，食用時可多比較熱量標示，並且適量購買、酌量享用。若吃太多消化不良怎麼辦？秀傳紀念醫院中醫部邱伯恩醫師建議，平常可按壓足三里穴、太白穴、內庭穴，以及中脘穴來促進消化或緩解脹氣問題。

image source: Freepik

No.1 戶外走春散散心

農曆春節期間，許多家庭會安排春節連假的走春行程，全台各地不僅推出春節市集、燈會等應景活動，也有人會選擇在附近公園健走、賞花漫遊、邀約親友一同到登山、郊外踏青，或是到外縣市旅遊，與家人共度愉快時光，營造美好的回憶。



網友表示「推薦華山散步走走，喝咖啡吃美食」、「一定要去走春逛市集！駁二新樂街或者是蓮池潭，走個一輪」、「家人難得相聚，一定要出門走走」；不過各地人潮眾多，也造成塞車的問題，根據交通部高速公路局預估，大年初一至初四的國道交通量將會是平日的1.4倍至1.5倍，提醒民眾多加利用好走時段出發，就有網友開玩笑表示「我在國道省道走春好久了」、「不曉得逛國道逛了多久」。

image source: Freepik

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年02月09日至2024年02月08日，共1年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『春節必做活動』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。