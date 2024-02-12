快訊

平溪線「列車出軌」路線中斷 台鐵成立一級應變中心

蔡壁如示警「用身邊的人」加速民眾黨泡沫化 柯文哲反嗆媒體挑撥離間

今年初五「大凶日」不宜開工！命理專家曝2原因 選這天較理想

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師柯柏成提醒，今年的初五並不太適合開工，反而今年選初六開市會比較理想。 示意圖／ingimage
命理師柯柏成提醒，今年的初五並不太適合開工，反而今年選初六開市會比較理想。 示意圖／ingimage

一般而言，大年初五是許多公司在年假後上工的「開工日」，有些店家則會看好農民曆的吉時吉日進行開工拜拜。不過，命理師柯柏成提醒，今年的初五並不太適合開工，反而今年選初六開市會比較理想。

柯柏成在臉書發文表示，由於各行各業的特殊性質，開市日不見得相同，例如服務餐飲業，過年期間就是最忙的時候，除夕當天就開市了，不會等到傳統的初五開市；至於多數行業傳統上大年初一都會閉市休息直到初五，是因為正月初五是財神趙公明的聖誕，所以選這天迎財神開市做生意。

他提到開市其實就是一個儀式，當天的第一個客人都會好好款待，這是當作財神帶來的象徵，開市的櫃檯上都會準備糖果請客人，民眾若想買個好價錢，倒是可以去當店家的第一個客人。

柯柏成還分享今年的初五有2個原因「不太適合開工」，首先依照擇日學的原則，初五當天是大耗月破日，在傳統習俗中，所謂月破大耗是忌祈福、嫁娶、納財、開市及安葬等諸事不宜，可說是個大凶日。再來是今年的初五（2月14日）還是放假日，初六第一天上班反而是好日子，因此建議選初六開市會比較理想。

拜拜 春節 財神 農曆過年 餐飲業 龍年

延伸閱讀

難吃地雷「金幣巧克力」為何不會消失？網曝屹立不搖關鍵原因

全台「超人氣8間財神廟」求財求好運！走春必去

命理專家大年初一開運祕法曝光 5方式旺運一整年

「換長夾」真的能提升財運嗎？命理專家提供獨特理財視角，春節轉財運讓理財更有效

相關新聞

2024龍年「5生肖」犯太歲 該注意什麼、化解方法一次看

搖滾宮主賴銘偉和命理師楊登嵙提醒，今年有4個生肖犯太歲，一起來看看要特別注意什麼、該如何化解！

今年初五「大凶日」不宜開工！命理專家曝2原因 選這天較理想

一般而言，大年初五是許多公司在年假後上工的「開工日」，有些店家則會看好農民曆的吉時吉日進行開工拜拜。不過，命理師柯柏成提醒，今年的初五並不太適合開工，反而今年選初六開市會比較理想

難吃地雷「金幣巧克力」為何不會消失？網曝屹立不搖關鍵原因

不少民眾會在過年時到賣場、年貨大街採買各種糖果餅乾，其中「金幣巧克力」是春節的常駐零食，更是被網友列入地雷名單，不過也引人好奇為何這些零食「不會消失」的關鍵原因...

財神爺乘風而來 苗栗投注站開春第一注刮出兩百萬加賓士休旅車

台彩推出新春限定刮刮樂「2000萬超級紅包」、「200萬加賓士休旅車」等大獎，再傳出幸運得主，刮中「兩百萬加賓士休旅車」...

今年五生肖犯小人！牛莫管閒事、虎注意家人健康、「這生肖」又遇衰事

在新的一年要迎來新的氣象，但是在改變的同時，也有可能遭人盤算。命理師湯鎮瑋老師分享「2024五大犯小人生肖要注意⚠️」影片，提醒這五個生肖在新的一年要特別注意身邊的小人。

彩券行放鞭炮開運迎來大獎 苗栗民眾刮中賓士休旅車

春節連假期間，不少店家、民眾都有自己的開運撇步，希望能夠招來好運。台彩公司分享，苗栗縣一家彩券行大年初一開店前放鞭炮開運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。