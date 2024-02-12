今年初五「大凶日」不宜開工！命理專家曝2原因 選這天較理想

一般而言，大年初五是許多公司在年假後上工的「開工日」，有些店家則會看好農民曆的吉時吉日進行開工拜拜。不過，命理師柯柏成提醒，今年的初五並不太適合開工，反而今年選初六開市會比較理想。

柯柏成在臉書發文表示，由於各行各業的特殊性質，開市日不見得相同，例如服務餐飲業，過年期間就是最忙的時候，除夕當天就開市了，不會等到傳統的初五開市；至於多數行業傳統上大年初一都會閉市休息直到初五，是因為正月初五是財神趙公明的聖誕，所以選這天迎財神開市做生意。

他提到開市其實就是一個儀式，當天的第一個客人都會好好款待，這是當作財神帶來的象徵，開市的櫃檯上都會準備糖果請客人，民眾若想買個好價錢，倒是可以去當店家的第一個客人。

柯柏成還分享今年的初五有2個原因「不太適合開工」，首先依照擇日學的原則，初五當天是大耗月破日，在傳統習俗中，所謂月破大耗是忌祈福、嫁娶、納財、開市及安葬等諸事不宜，可說是個大凶日。再來是今年的初五（2月14日）還是放假日，初六第一天上班反而是好日子，因此建議選初六開市會比較理想。