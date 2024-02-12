難吃地雷「金幣巧克力」為何不會消失？網曝屹立不搖關鍵原因

不少民眾會在過年時到賣場、年貨大街採買各種糖果餅乾，其中「金幣巧克力」是春節的常駐零食，更是被網友列入難吃的地雷名單，不過也引人好奇為何這些零食「不會消失」的關鍵原因。

一位網友在《Dcard》發文，提到在大賣場看到只有過年才會出現的糖果，他挑選了一些應景的零食後被老婆嫌棄「這些糖果有夠難吃的」，原Po則表示自己很喜歡，忍不住詢問「有人跟我一樣喜歡這種很沒有巧克力口味的金魚巧克力、硬邦邦的牛軋糖、足球巧克力嗎？」

貼文一出，網友紛紛留言「假巧克力真的難吃」、「這味道根本是地獄派來的使者」、「我覺得足球巧克力還不錯，但是金幣什麼的真的不好吃」。不過也有網友買單「喜歡那種金元寶、金幣巧克力那種奇特的味道，吃起來很爽，不知道從哪時候愛上，儘管他吃起來不是巧克力味」、「喜歡+1，口感太特殊，不把他當巧克力吃」。

此外也有人討論到明明多數人都認為「金幣巧克力」這些造型巧克力很難吃，為何它們仍能多年屹立不搖，每年過年還是看得到呢？對此，有一票網友表示這些巧克力已成為過年必買的糖果，不吃買來純當擺設的家庭也很多，「每年都會剩下來沒有人要吃，但隔年家中都會繼續買」、「還是有人覺得不難吃」、「看起來喜氣就好」。