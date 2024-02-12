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以為只中3千！身懷「龍寶寶」 新婚夫妻刮中300萬

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導
彰化縣北斗鎮斗苑路的「九和彩券行」在昨晚大年初一，當場刮出「金龍獎」300萬元彩金，幸運兒是一對小夫妻，妻子懷有「龍寶寶」，他們認為應該是龍寶寶帶來好運氣。圖／民眾提供
彰化縣北斗鎮斗苑路的「九和彩券行」在昨晚大年初一，當場刮出「金龍獎」300萬元彩金，幸運兒是一對小夫妻，妻子懷有「龍寶寶」，他們認為應該是龍寶寶帶來好運氣。圖／民眾提供

繼本月五日彰化縣花壇鄉「鴻道公益彩券行」開出全國首張二千萬元刮刮樂彩券後，彰化縣北斗鎮斗苑路的「九和彩券行」在大年初一晚間，又有一對小夫妻當場刮出「金龍獎」三百萬元彩金；當時兩人還以為只有中三千元，老闆趕緊提醒。由於妻子懷有「龍寶寶」，他們認為應該是龍寶寶帶來好運氣，還將彩券放在孕肚拍照留念。

據了解，這對小夫妻平時住台北，新年回北斗過年，前晚大年初一，到北斗鎮斗苑路「九和彩券行」買刮刮樂，想試試手氣，當時由先生花了三千元，買了六張每張五百元的「金龍獎」刮刮樂，太太負責刮。

六張刮完，太太以為中了三千元，不贏不輸，他們就拿給老闆換彩金；宋姓老闆當場抽出其中一張說，「妳不知道妳刮中三百萬嗎？」當時，彩券行引起騷動，顧客都圍過來，羨慕他們好運氣。由於老闆想要留下這張面額三百萬元刮刮樂彩券，希望他們領了彩金，能將彩券影印給他留念。

「我們都不相信自己有那麼幸運。」先生說，他們去年結婚，太太肚子懷有「龍寶寶」，今年是金龍年，應該是龍寶寶帶來好運氣。太太還把彩券放在孕肚，要先生拍一張照片做紀念。

老闆說，二○○六年開幕那天，特別請來叔公宋金龍來主持，沒想到在今年金龍年開出金龍獎三百萬元大獎，希望能有更多幸運兒也能沾到福氣。

台彩今年「二千萬超級紅包」第一個二千萬元頭獎，本月五日在彰化縣花壇鄉彰員路「鴻道公益彩券行」開出，幸運得主是生肖屬龍的彰化婦人，第一次買面額二千元的刮刮樂彩券，就幸運中了二千萬元。

刮刮樂 春節 農曆過年 龍年

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