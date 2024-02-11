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大年初二「戴好1物」買彩券！ 命理師再教：備好168紅包提升財運

聯合新聞網／ 綜合報導
命理師黃子容分享龍年新春開運大補帖，指出若初二配戴金色飾品，有望財運滾滾。本報資料照片
命理師黃子容分享龍年新春開運大補帖，指出若初二配戴金色飾品，有望財運滾滾。本報資料照片

喜迎大年初二（2月11日），大街小巷瀰漫喜氣氛圍，命理師黃子容分享龍年新春開運大補帖，指出若初二配戴金色飾品，有望財運滾滾。另外，也能夠請有工作好運的人包個「168紅包」給自己，藉此提升財運與工作運。

黃子容在臉書發文分享開運大補帖，指出大年初二可以配戴金色的裝飾品，也能請運氣好的朋友包168元紅包給自己，並將這「好運168」放在皮包中，有機會帶旺財運、工作運，同時開啟好桃花、好人緣、好業績。

黃子容接著補充，也可以主動包給別人「好運168」，把一張100元、一個50元、一個10元，一個5元，3個1元裝進紅包袋，並將紅包捲起來，綁上一條紅線，或是用紅色橡皮筋綁著，放在口袋裡，沒有口袋就放到皮包或包包裡，帶著一整天，「象徵好運帶著走，一路發發發」。

除此之外，黃子容也分享「新春好運鈴」製作方法，先找一條紅線，在兩端各綁上一個鈴鐺，接著在紅線中間打一個蝴蝶結就完成了，做完之後可以放在口袋或放包包裡，常常搖一搖好運鈴，「讓你好運一整年，貴人一直來」。

春節 農曆過年 龍年

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