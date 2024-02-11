他們的辛苦值得所有人感謝！春節值班十大行業揭曉

向這些無名英雄說聲「辛苦了」！

大家期待一年的春節假期終於要到了！不管是出門踏青，還是待在家耍廢，長長的春節假期都是讓人可以好好充電、放鬆的時間。不過，有一群人卻沒辦法和我們一樣享受假期，仍需要堅守在自己的工作岡位上，在大家開心玩耍之際，這些人默默地維持社會的運行，守護我們的安全和生活便利。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出10個過年沒得修、最辛苦的職業，讓你更加珍惜自己與家人團聚的時光，也不忘背後有這麼一群默默付出的人們！

NO.10 客服人員

你知道「客服人員」在美國被列為高壓力的工作嗎？因為一整天不間斷的電話、被隔開的工作環境跟大量不禮貌的客人都是客服人員壓力來源的重要因素。客服並不只是坐在辦公室裡接接電話而已，是第一線面對客戶的職位，必須傾聽並迅速解答客戶的疑問，需要同時妥善應對奧客和上報給公司內部。



春節期間，有許多機關的客服人員是需要上班的，像是電信業或者公家機關，當民眾在家看電視訊號不好、手機出問題、返鄉疏運、金融服務等問題時，客服人員都需24小時待命，幫助民眾解決疑難雜症。





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NO.9 警衛、保全人員

過年期間，大家一定會在難得的假期安排返鄉、出遊，如果想和全家人無憂無慮地放心出門，就需要依靠身為「最佳守門員」的保全警衛了。保全業不僅在春節時沒有放假，甚至可能要比平日更加警戒、加緊巡邏，保全公司會要求員工全天盯著螢幕監視器，隨時注意住家或店面是否發生闖空門或是火警意外，才能在第一時間上門搶救。

因此，當別人家都攜家帶眷地出遊、回鄉時，警衛、保全人員則要默默地守在社區的出入口，「有保全大哥在，我們才能安心出門玩」、「過年的時候都會在門口跟警衛大哥說聲辛苦了」。

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NO.8 消防員

消防員是沒有假期的，過年期間，無法預期的意外與隨時會響起的警鈴，都讓消防員必須在分隊裡待命，另外，除了例行救災，消防員還需要兼行政工作，每趟救護車出去都需要處理相關資料，讓消防員的工作永遠做不完。

資深消防員曾坦言，過年是一氧化碳中毒高峰期，因為家裡突然聚集了一堆人回家團圓，家中人數超出平時用火用電的負荷量，就有可能發生火災。「消防員冒著身命危險在守護我們的春節安全」、「希望大家過年要小心火燭」。

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NO.7 清潔人員

平常就做著辛苦清潔工作的清潔人員，春節的工作量可能會加倍，農曆春節前夕，民眾紛紛進行年終大掃除，除舊布新迎接新年，相對垃圾量也比平日增加，清潔隊須增加人力及時間趕工收運，從早開始工作到除夕深夜才能收運完畢，相當辛苦。因為有這一群清潔人員， 才能讓大家可以在乾乾淨淨環境裡過好年。「過年的垃圾真的最難處理了，還好有這些清運人員」、「去倒垃圾的時候都會和他們特別道謝」、「大掃除的垃圾量都需要靠他們處理」。





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NO.6 大眾運輸－空運

大家是不是都計畫用過年的連續假期，準備飛出國遊玩呢？人滿為患的機場，代表著航空業暴增的工作量，不管是地勤人員、機長或是乘務人員，所有機場的相關工作人員都必須在春節期間值班。看著大家快樂出遊時，航空人員為了確保大家的飛行安全，都無法放年假，堅守在各自的工作崗位。「只能在飛機上過年的乘務人員們」、「看到機場滿滿的人潮，都為他們捏一把冷汗」、「大家能夠開心出國都要謝謝他們」。





NO.5 服務業

過年期間的服務業絕對是數一數二辛苦的，當大家遊山玩水、大快朵頤之際，都是倚靠一群無法放假、默默付出的服務業人員。到處都是人潮餐廳、觀光景點、遊樂園等場所，都需要多排班的服務人員，內場或外場幾乎都忙得不可開交，有時甚至會遇上不講理的奧客，必須低聲下氣地應對，這些服務生的辛酸苦水都只能往肚裡吞。「服務業已經犧牲過年假期來支援，又很常遇到各種奧客」、「看到餐廳內外場都忙到翻的服務人員都覺得好辛苦」。





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NO.4 媒體從業人員

血汗職業排行榜中，總是名列前矛的媒體業，民眾在過年期間，若想要持續得知重要新聞的話，就需要由這些媒體記者、主播、導播等相關人員及時地產出，因此他們便必須隨時待命。



平常工作量繁重又經常超時，過年時又為了無法預期的大事件，有可能要犧牲除夕圍爐的重要時刻。「新聞沒辦法跟著過年放假」、「最責任制的新聞業真的辛苦了」、「媒體業手機完全不能離身」。





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NO.3 醫護人員

醫護人員長期的人力不足，使其過累、超時工作的事件頻傳不斷。過年期間醫院雖然會暫時關閉部分病房，讓半數的醫護人員能夠輪流回家過節，但值班留在急診室的醫生及護理人員，就需要值12個小時的班，結果比平常更加過勞，加上診所休診影響，年節期間感冒、吃壞肚子，以及受到天氣變化的慢性病患，全湧入醫院急診室，讓這些醫護人員的負載量更為沉重。





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NO.2 警察

農曆新年期間，大家返鄉休息的日子，警察仍要值勤上班，警察的排班方式和一般勞工不同，需要輪流排班。工作內容分為年前、年間、年後，年前警察就要開始測尋失蹤人口，確認這些失蹤人口是否回家團圓了，過年期間，民眾會一直通報放鞭炮的聲音妨礙安寧，交通方面，返鄉車潮南來北往，警察要維運交通順暢工作量也比平日備增，讓警察24小時都不敢懈怠。「有人民保母在，我們才能平安過好年」、「過年開車出遊的車禍意外可能還會倍增」。

image source: 新北市政府警察局海山分局

NO.1 大眾運輸－陸運

每逢春節假期，民眾紛紛返鄉過節或是出遊走春，這時就需要仰賴各種大眾運輸系統，包含台鐵、客運、高鐵、捷運都照常運行或特別加開班次，疏運南來北往大量人潮，因此運輸從業人員從上到下都要上緊發條，負責安全地把旅客送回家，可見運輸服務業春節期間不僅無法放假，甚至比平常加倍忙碌。「能夠順利回老家過年，都是靠這些運輸人員的加班」、「感謝這些交通運輸系統，我們才能回家團圓」。





image source: 台灣高鐵

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年01月31日至2024年01月30日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『過年辛苦職業』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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