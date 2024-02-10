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舅舅才高三！她猶豫「該包紅包給他嗎？」 內行人回應：媽媽給才對

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇是否該包紅包給「年紀比自己小的舅舅」。記者賴香珊／攝影
一名女網友好奇是否該包紅包給「年紀比自己小的舅舅」。記者賴香珊／攝影

過年期間，許多家人會論輩份來包紅包，沾沾喜氣、討吉利。不過日前有一名女網友表示，她外公在60歲時生了舅舅，去年她要包紅包給外公時，默默發現就讀高中的舅舅微微伸出手要拿紅包，讓她感覺很怪「給孩子紅包無妨，但論輩份是他要包給我吧」。

一名女網友在Dcard表示，她今年已經30歲了，去年要給外公紅包時，轉身發現就讀高中的舅舅微微伸出手，讓她很尷尬表示「抱歉我沒準備」，她指出「其實舅舅也是個孩子，照理包給他無妨，但是論輩份的話，好像是他要包給我才對吧」。文末，原PO表示「不是錢的問題，是整體就很怪，覺得這件事很有趣，想聽看看大家的想法」。

對此，許多人回應「按照輩份來說不需要給他紅包，但我想他心情一定很複雜，畢竟他眼中的『大人』會包紅包給其他小孩，但就沒有給他」、「要包也是妳媽包給他吧！照理說紅包包給晚輩跟直系血親就好，如果旁系長輩對你有養育之恩，才會包紅包給他們，高三的舅舅應該都沒有符合，所以不用包了」、「我自己有包給我國二的姑姑，因為她輩份高，無法享受身邊朋友的童年，我覺得是一件悲傷的事，包禮本身就是祝福，我也想祝她平安快樂」、「輩份高但是年紀小很可憐，在家族位子很尷尬，跟同輩之間不熟，和同齡相處又有隔閡」、「我小時候，大我14-20歲的姪子會包給我」、「但我覺得輩份太高的話，實在包不出去」。

春節 晚輩 紅包 農曆過年 龍年

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